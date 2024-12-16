Narin Güran'ın babası Arif Güran o ismi işaret etti! 'Katil Nevzat'tır'

16 Aralık 2024 15:12 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 15:17

Türkiye'yi sarsan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davası öncesi baba Arif Güran konuştu. Kızını Nevzat Bahtiyar'ın öldürdüğünü söyleyen baba Güran "Nevzat kızımı ya kendi ahırında ya da dereye götürüp öldürdü. Ben buna çok eminim ki; katil Nevzat'tır. Bu cinayet biraz daha araştırılsa farklı şeyler ortaya çıkabilir" dedi. İşte tüm detaylar...

Diyarbakır​'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran​ cinayetinde sır perdesi aralanamadı. 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın cansız bedeni 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Korkunç olayın ardından amca Salim Güran​, anne Yüksel Güran​, ağabey Enes Güran ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar​ tutuklanmıştı. 26 Aralık'ta karar çıkması beklenen dava öncesi baba Arif Güran, cinayetle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"NEVZAT YA KENDİ AHIRINDA YA DA DEREYE GÖTÜRÜP ÖLDÜRDÜ"

Davayla ilgili konuşan baba Arif Güran, "Biz bu kadar hukuk mücadele verdik, hepsi boşuna çıktı" dedi. Baz ve HTS kayıtlarıyla ailesine ceza verilmesini kabul etmediğini belirten Güran, Nevzat'ın Salim'in aramasından sonra iki dakika içinde nasıl oluyor da evine geldiğini ve katilin kesinlikle Nevzat'ın olduğunu savundu.

Eşi, oğlu ve kardeşinin bu cinayetle yakından ya da uzaktan ilgisinin olmadığını ileri süren baba Arif Güran, "Nevzat, kızım Narin'i ya kendi ahırında ya da dereye götürüp öldürdü" ifadelerini kullandı.

"NARİN CİNAYETİNE İLİŞKİN BAZI DELİLLER ÇIKABİLİR"

'Sosyal medyada her gün mahkeme kuruluyor ve ailem cezaya çarptırılıyor' diyen baba Güran, "Karar verilirse erken bir karar olur inancındayım. Narin olayının biraz da soruşturulmasını istiyorum. Aileme yönelik bir ceza verilirse, ki bu mahkeme kararıdır, mahkemenin taktiridir. Ama ben hukuk mücadelemi sürdüreceğim.

Nevzat'ın ahırında tekrar bir inceleme ve detaylı keşif yapılmasını istiyoruz. Özellikle Nevzat'ın evine ait ahırda detaylı bir inceleme yapılırsa, Narin'in cinayetine ilişkin bazı deliller çıkabilir" ifadelerini kullandı.