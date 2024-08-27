Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran'ın babası TGRT Haber'e konuştu! "Ne diyeceğimi, düşüneceğimi bilemiyorum"

27 Ağustos 2024 13:07 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 13:26

Diyarbakır Bağlar’a bağlı Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 7 gündür haber alınamıyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri günlerdir arama çalışmalarına devam etse de Narin'den küçük bir iz bile bulunamadı.

Kurstan çıktıktan sonra sırra kadem basan Narin'in acılı babası TGRT Haber'e konuştu. Acılı babasının kelimeler boğazında düğümlendi.

KELİMELER BOĞAZINDA DÜĞÜMLENDİ

Köyde hemen hemen herkesin akraba olduğunu belirten baba Güran, "Ne diyeceğimi, düşüneceğimi bilemiyorum. Devlet bizden iyi biliyor, araştırıyor. İçişleri Bakanımız Yerlikaya, kaymakamımız, valimiz, komutanlarımız bize 'Bulacağız' diyerek söz verdi." ifadelerini kullandı.

"ASILSIZ İHBARDA BULUNMAYIN"

Vatandaşlara da seslenen Güran, şöyle konuştu: "Lütfen asılsız ihbarda bulunmayın. Telefonlara bakamıyorum da, cevap veremediğim zaman da aklım kalıyor 'Acaba kızım için mi' diyorum. O da yok. Dakikada belki 15-20 insan arıyor."