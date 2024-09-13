Narin Güran'ın babasının ifadesi ortaya çıktı! 'Eşiniz ile Selim Güran arasında bir ilişki olabilir mi?' sorusunu cevapladı

13 Eylül 2024 00:47 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 00:50

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yeni bir detaya ulaşıldı. Narin'in babası Arif Güran, muhtar Salim Güran ile aralarında bir problem olmadığını söyledi. Baba Güran ayrıca, "Eşiniz ile Selim Güran arasında bir ilişki olabilir mi?" sorusunu da cevapladı.

'Bir şey gördüm anlatamam' demişti! Muhabir Canan Altıntaş, Narin'in köyünde ne gördüğünü açıkladı

'Bir şey gördüm anlatamam' demişti! Muhabir Canan Altıntaş, Narin'in köyünde ne gördüğünü açıkladı

Diyarbakır​'da cansız bedeni bulunan Narin Güran​'ın'ın babası Arif Güran'ın ifadesine ulaşıldı. Baba Arif Güran, muhtar Salim Güran​ ile aralarında bir husumet olmadığını belirterek sadece alacak-verecek ilişkisi olduğunu belirtti.

"Salim ile aramızda herhangi bir sorun yoktur" diyen baba, "Sadece aramızda alacak verecek ilişkisi vardı. Fakat bu meseleyi de kendisine ödeme yaparak çözdüm. Şu anda aramızda borç-alacak durumu kalmadı. Tarlalarımızı da kendisi ektiği için hesaplarımız aynıydı. Eğer alacak verecek ile ilgili bir durum olsaydı, bunu da oradan karşılayabilirdi. Sadece bahsettiğim borcun ödemesini 15 gün geciktirmiştim."

A Haber'de yer alan bilgiye göre baba Arif Güran ifadesinde, "Salim'e 630 bin TL borcum vardı, onu da ödedim" dedi.

EŞİNİZDEN ŞÜPHELENDİNİZ Mİ?

Narin'in babasına yöneltilen "Aldatıldığınızdan şüphelendiniz mi? Eşinizin Salim ile aralarında bir şey olabilir mi?" sorusunu cevaplayan Narin'in babası, "Salim'e güvendiğimden değil eşime güvendiğim için kesinlikle aralarında bir şey olamaz." diyerek cevap verdi.

NARİN GÜRAN​ CİNAYETİ SORUŞTURMASI...

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ı arama çalışmaları başlatılmıştı. Diyarbakır​ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, muhtar olan ve aynı zamanda Narin Güran​'ın amcası Salim Güran​, 2 Eylül'de gözaltına alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Diyarbakır​ Valisi Murat Zorluoğlu, 8 Eylül sabahı saat 08.45 civarında Narin Güran​'ın Eğertutmaz Deresi kıyısında, çuval içinde, üzeri taşlarla örtülmüş halde ölü bulunduğunu açıklamıştı. İlk incelemelere göre, küçük kızın öldürüldükten sonra bir çuvala yerleştirilip dere kenarına bırakıldığı ve üzerinin doğal bir görüntü oluşturacak şekilde dallar ve taşlarla kapatıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 22 kişiden biri olan Nevzat Bahtiyar (48), jandarmada verdiği ifadesinde, amca Salim Güran​'ın kendisine 200 bin lira karşılığında küçük kızın cansız bedenini dereye bırakmasını teklif ettiğini iddia etti. Adliyeye sevk edilen Bahtiyar, mahkemede verdiği ifadesinde ise, amca Güran'ın kendisine, "Arif'in kızını öldürdüm, cesedi ortadan kaldırmazsan seni ve aileni öldürürüm." şeklinde tehdit ettiğini öne sürdü. Bahtiyar, "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.