Narin Güran'ın görüntüleri yürek burktu! İzleyenler gözyaşlarına boğuldu

08 Eylül 2024 17:18 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 17:28

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın 4 ay önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Bağlar Kaymakamlığınca kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik yürütülen bir projede Narin Güran da yer almıştı.

Narin Güran'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı! Sözleri dikkat çekti: Bir şey gördüm söyleyemiyorum

Narin Güran'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı! Sözleri dikkat çekti: Bir şey gördüm söyleyemiyorum

Narin Güran Türkiye'yi hüzne boğdu! Ünlü isimler isyan etti: Onları da diri diri gömün

Narin Güran Türkiye'yi hüzne boğdu! Ünlü isimler isyan etti: Onları da diri diri gömün

Diyarbakır'da 21 Ayğustos'ta kaybolan ve Türkiye'nin dualarla beklediği Narin Güran'dan acı haber geldi. Bağlar'a bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran Türkiye'yi yasa boğdu. Narin'in cesedi yaşadığı köye 1,5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bir çuvalın içinde üzerine taş konulmuş halde bulundu. Narin'in cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Narin'in 4 ay önce çekilmiş görüntüleri ise yürekleri dağladı.

KAHREDEN DETAYLAR...

Narin cinayetine ilişkin kahreden detaylar da gelmeye devam ediyor. Narin'in öldürüldükten sonra cansız bedeni balçığın içine atıldığı, üzerine de taş ve ağaç dalları konulup doğal bir görünüm verilerek gizlendiği bildirildi.

NARİN'İN 4 AY ÖNCE ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Diyarbakır merkez Bağlar Kaymakamlığınca kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik yürütülen "Kuaförüm Okulda Projesi"nde Narin'in de yer aldığı ortaya çıktı.

İZLEYENLER HÜZNE BOĞULDU

Görüntülerde; bugün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran da yer aldığı görüldü. 29 Nisan'da Bağlar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Narin'in izleyenler hüzne boğuldu.