Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedenini amcası açıkladı! Sır perdesi aralandı

12 Eylül 2024 08:25 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 08:38

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin ile ilgili cinayet soruşturması sürerken, talihsiz çocuğun ablası Tülin'in 2019 yılındaki ölümüne ilişkin de soruşturma açılmıştı. Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası Tülin Güran ölüm nedenini açıkladı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bir çuvalın içine konulmuş halde bulunan Narin Güran Türkiye'yi yasa boğmuştu. Olayın ardından başlatılan cinayet soruşturmasında Narin'in cesedini dereye taşıdığı belirlenen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri üzerine amca Salim Güran başta olmak üzere 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Cinayetin üstündeki sır perdesi aralanmaya çalışılırken Narin'in 2019'da hayatını kaybeden ablası Tülin'in ölümüyle ilgili şüpheler gündeme geldi.

AMCA ERHAN GÜRAN KONUŞTU

Yüzde 99 engelli olduğu iddia edilen Tülin Güran'ın da cinayete kurban gitmiş olabileceği iddiası üzerine soruşturma açılırken Narin Güran'ın gözaltına alınmayan tek amcası Erhan Güran'dan konuya ilişkin açıklamalar geldi.

A Haber'e konuşan Erhan Güran ,iddiaların aksine Tülin Güran'ın öldürülmediğini, evde değil yoğun bakımda öldüğünü söyledi. Narin'in doğuştan engelli olduğunu ve boynundan aşağısının tutmadığını belirten Güran "Felçti ve yatalaktı. O süreçte de hastanede yattı. Yoğun bakımda hayatını kaybetti" dedi.

"KİM OLURSA OLSUN CEZALANDIRILMALI"

Narin'in öldürülmesine ilişkin de konuşan Erhan Güran, "Bizim tek amacımız Narin kızımızın katilinin bulunup cezalandırılması. Kim olursa olsun. Hiç fark etmez, kesinlikle cezalandırılmalı" ifadelerini kullandı.