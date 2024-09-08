Narin'in akrabası "Gidin yalan konuşun" diye feryat etti, yumruklandı! Dikkat çeken sözler

08 Eylül 2024 19:33 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 19:45

Diyarbakır'da Narin'in cesedinin derede bulunması sonrası bir kadının feryadı dikkatleri yeniden aileye çekti. Köyünde akrabası olduğu öğrenilen bir kadının "Gidin yalan konuşun, tamam mı?" şeklinde konuştu. Bu sırada kadını susturmaya çalışan bir adam yumruklarla müdahale etti. 8 yaşındaki Narin'in ölümüne ilişkin otopsi devam ederken aile üyeleri yeniden gözaltına aldı. Bu süreçte bir kadının söylediği sözler kan dondurdu. İşte o anlar...

Narin Güran Türkiye'yi hüzne boğdu! Ünlü isimler isyan etti: Onları da diri diri gömün

Narin Güran Türkiye'yi hüzne boğdu! Ünlü isimler isyan etti: Onları da diri diri gömün

Diyarbakır Bağlar'da 19 gün boyunca aranan kayıp 8 yaşındaki Narin'in ölüm haberi bu sabah geldi. Cenazenin ekiplerce çıkarılması sonrası aile üyeleri yeniden gözaltına alınırken bölgedeki kargaşada bir kadının isyanı dikkatlerden kaçmadı. Akrabası olduğu belirtilen bir kadın cenaze bekleme salonu önünde kalabalığa dönerek "Gidin yalan konuşun, tamam mı?" diye bağırdı. O sırada yanında bulunan bir adam kadını yumruklarla darp ederek susturmaya çalıştı.

NARİN NEREDE BULUNDU?

Narin Güran'ın cansız bedeni kıyafetleriyle birlikte çuvalın içerisinde Eğertutmaz Deresi kenarında taşlarla gizlenmiş bir biçimde bulundu. Ancak bu dere daha önce defalarca aranmış bir iz bulunmamıştı. Narin'e ait olduğu söylenen bir terliğin bölgede bulunduğu basına yansımış ancak aile üyeleri Narin'in olmadığını söylediği öne sürülmüştü.

NARİN'İN AKRABASI: "GİDİN YALAN KONUŞUN TAMAM MI!"

Narin'in cansız bedeninin çıkarılmasından sonra cenaze bekleme salonu önüne yakınları akın etti. Bu sırada akrabası olduğu belirtilen bir kadın akrabaları olduğu belirtilen yakınlarına dönerek "Gidin yalan konuşun, tamam mı?" diyerek feryat etti. Kadını kolundan sürükleyen bir adam yumruk atarak susturmaya çalıştı.

NARİN'İN ANNESİ, BABASI, AĞABEYLERİ, AMCALARI GÖZALTINDA

Narin Güran'ın otopsi işlemleri sürerken soruşturma kapsamında 21 kişi gözaltında bulunuyor. Son olarak 2 Eylül'de amcası S.G de tutuklanmıştı. Soruşturmada annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de olduğu 21 kişi gözaltında bulunuyor.