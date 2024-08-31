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Narin’in babası gözaltı kararları ile ilgili konuştu! “Gereken neyse devlet yapıyor”

Editör: Emir Yücel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Ağustos 2024 16:40 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 16:45
Narin’in babası gözaltı kararları ile ilgili konuştu! “Gereken neyse devlet yapıyor”

Diyarbakır'da 11 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin'in annesi ve amcasının ifadeleri alınması için gözaltına alındı. Yaşanan gözaltılar hakkında konuşan Narin'in babası; 'Bunlar gözaltı değil, sadece ifade için bizi çağırıyorlar. Köyün muhtarının da ifadeye gitmesi gayet normaldir. Annesi de şu an hastanede. Devletimiz gereken neyse onu yapıyor' dedi.

Diyarbakır'ın Merkeze bağlı Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan, 11 gündür haber alınamıyor. Bu sabah polisler tarafından ifadelerine başvurmak için muhtar olan amcası gözaltına alındı. Ardından da annesi hakkında gözaltı kararı çıktı.

Narin’in babası gözaltı kararları ile ilgili konuştu! “Gereken neyse devlet yapıyor” - 1. Resim

Gözaltı kararları ile ilgili İhlas Haber Ajansına konuşan Narin'in babası Arif Güran; 'Muhtarın da annesinin de ifadesi alınabilir. Beni de çağırabilir emniyet güçleri' dedi.

Narin’in babası gözaltı kararları ile ilgili konuştu! “Gereken neyse devlet yapıyor” - 2. Resim

"DEVLETİMİZ GEREKENİ YAPIYOR"

“Biz de sizin gibi bekliyoruz. Zaten uyuyamıyoruz, yiyemiyoruz, içemiyoruz. Aklımız başımız da değil, sosyal medyadan bizi incitmeyin. İfadeye çağrılabiliriz bu doğal bir şey.

Narin’in babası gözaltı kararları ile ilgili konuştu! “Gereken neyse devlet yapıyor” - 3. Resim

Bir de bu tür haberleri görünce perişan oluyoruz. Şu an telefon kullanamıyoruz, ayıptır. Biz buradayız. Geçen gün biraz rahatsızdım hastaneye gittim, babası kalp krizi geçirmiş dediler. Bunun gibi nice şeyler. Gereken ne ise devlet zaten yapıyor” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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