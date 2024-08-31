Narin’in babası gözaltı kararları ile ilgili konuştu! “Gereken neyse devlet yapıyor”

31 Ağustos 2024 16:40 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 16:45

Diyarbakır'ın Merkeze bağlı Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan, 11 gündür haber alınamıyor. Bu sabah polisler tarafından ifadelerine başvurmak için muhtar olan amcası gözaltına alındı. Ardından da annesi hakkında gözaltı kararı çıktı.

Gözaltı kararları ile ilgili İhlas Haber Ajansına konuşan Narin'in babası Arif Güran; 'Muhtarın da annesinin de ifadesi alınabilir. Beni de çağırabilir emniyet güçleri' dedi.

"DEVLETİMİZ GEREKENİ YAPIYOR"

“Biz de sizin gibi bekliyoruz. Zaten uyuyamıyoruz, yiyemiyoruz, içemiyoruz. Aklımız başımız da değil, sosyal medyadan bizi incitmeyin. İfadeye çağrılabiliriz bu doğal bir şey.

Bir de bu tür haberleri görünce perişan oluyoruz. Şu an telefon kullanamıyoruz, ayıptır. Biz buradayız. Geçen gün biraz rahatsızdım hastaneye gittim, babası kalp krizi geçirmiş dediler. Bunun gibi nice şeyler. Gereken ne ise devlet zaten yapıyor” ifadelerini kullandı.