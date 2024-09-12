Narin'in bulunduğu dere yıllar önce de çocuk cesedi bulunmuş! DNA testi yapılmadan dosyanın üstü kapatılmış

12 Eylül 2024 23:51 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 00:03

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedine 19 gün sonra ulaşılırken Narin’in bulunduğu derede, 2007 yılında yine bir çocuğun cesedinin bulunduğu öğrenildi. Muhammed Çelikbilek'in babası Abdülhakim Çelikbilek oğlunun ölümünün ardından talep ettiği DNA testine cevap verilmediğini ifade etti.

'Bir şey gördüm anlatamam' demişti! Muhabir Canan Altıntaş, Narin'in köyünde ne gördüğünü açıkladı

'Bir şey gördüm anlatamam' demişti! Muhabir Canan Altıntaş, Narin'in köyünde ne gördüğünü açıkladı

Diyarbakır​'ın Bağlar​ ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni 19 günün ardından Eğertutmaz Deresi yatağında taşlar üzerine örtülmüş ve saklanmış şekilde bulundu. Soruşturma devam ederken Narin'in bulunduğu dere ile ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı.

2007 YILINDA DA BENZER OLAY YAŞANDI!

Aynı derede, 2007 yılında 9 yaşındaki Muhammed Çelikbilek’in cansız bedeninin de bulunduğu öğrenildi. Muhammed Çelik'in cansız bedeni çoban tarafından derenin kenarında ağaçlara takılmış halde bulunmuştu.

NOW TV'ye konuşan aile, Muhammed’in evinin önünden kaybolduğunu ve baba Abdülhakim Çelikbilek, Narin’in cinayetinin ardından şüphe içine girdiğini ifade etti.

'9 YAŞINDAKİ ÇOCUK 25 KİLOMETRE YÜRÜYEMEZ'

Abdülhakim Çelikbilek, evleri ile derenin bulunduğu yerin arasının 25 kilometre olduğunu, bu kadar mesafeyi 9 yaşındaki bir çocuğun gidemeyeceğini söyledi.

DOSYA KAPATILDI

Babası, oğlunun ölümünün ardından ne DNA testi talebine ne de verdiği dilekçelere yanıt alabildiğini söyledi.

Savcılıktan kendisine oğlunun ölüm nedeni olarak yalnızca ‘suda boğulma’ denildiğini ifade eden acılı baba dosyanın 1 ay içinde kapatıldığını söyledi.