Nasuh Mahruki davasında yeni gelişme

26 Aralık 2024 14:59 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 15:43

Nasuh Mahruki'nin halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı gerekçesiyle yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener’in elektronik oylama konusundaki açıklamalarını hedef alan paylaşımlarda bulunmuştu. Mahruki'nin “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) aktardığına göre; savunmasında süreci eleştiren Mahruki, "Soruşturma savcısı bana tek bir soru bile sormadı. Hakime, hangi paylaşımın yanıltıcı olduğunu sordum ancak cevap alamadım. Buna rağmen tutuklama kararı verildi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE HUKUK BÖYLE İŞLİYOR"

Kamuoyunda yer alan bilgiler doğrultusunda paylaşım yaptığını belirten Mahruki, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Dışarıda yüzlerce insan bekliyor, çünkü burada bana karşı yapılan hukuksuzluğu herkes biliyor. Taksiciyi bıçaklayan adam serbest bırakılıyor ama burada yargılanıyorum. Türkiye’de hukuk böyle işliyor"

Mahruki'nin yargılandığı dava 13 Ocak'a ertelendi.