AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki'nin cezası belli oldu

AKUT eski Başkanı Nasuhi Mahruki'ye, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından YSK Başkanı Ahmet Yener’in elektronik oylama konusundaki açıklamalarını hedef alan paylaşımlarda bulunmuştu. Mahruki'nin “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Mahruki'nin 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirten Mahruki, "Mahkemeye sunduğum belgeler hiç incelenmemiş. Söylediklerimi sadece ben değil, Türkiye'de herkes söylüyor, ben söyleyince mi suç oluyor. Üzerime atılı 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu kabul etmiyorum. Ben bilgi paylaşmadım, yorumumu belirttim. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Avukatı ise suçlamaları kabul etmediklerini beyan ederek Mahruki'nin beraatini istedi.
Son sözü sorulan Mahruki, "Üç defadır mahkemeye geliyorum, mahkeme benim yanıltıcı bilgiyi paylaşmayacağını biliyordur. Beraat edeceğime inanıyorum çünkü suç işlemedim" diye konuştu.
Savunmaların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme Nasuh Mahruki hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Ardından mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.