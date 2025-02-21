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 | Bengül Büyükhan

AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki'nin cezası belli oldu

AKUT eski Başkanı Nasuhi Mahruki'ye, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 15:04

AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından YSK Başkanı Ahmet Yener’in elektronik oylama konusundaki açıklamalarını hedef alan paylaşımlarda bulunmuştu. Mahruki'nin “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Mahruki'nin 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

"BEN BİLGİ PAYLAŞMADIM, YORUMUMU BELİRTTİM"

Savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirten Mahruki, "Mahkemeye sunduğum belgeler hiç incelenmemiş. Söylediklerimi sadece ben değil, Türkiye'de herkes söylüyor, ben söyleyince mi suç oluyor. Üzerime atılı 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu kabul etmiyorum. Ben bilgi paylaşmadım, yorumumu belirttim. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Avukatı ise suçlamaları kabul etmediklerini beyan ederek Mahruki'nin beraatini istedi.

"BERAAT EDECEĞİME İNANIYORUM ÇÜNKÜ SUÇ İŞLEMEDİM"

Son sözü sorulan Mahruki, "Üç defadır mahkemeye geliyorum, mahkeme benim yanıltıcı bilgiyi paylaşmayacağını biliyordur. Beraat edeceğime inanıyorum çünkü suç işlemedim" diye konuştu.

11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Savunmaların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme Nasuh Mahruki hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Ardından mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

NE OLMUŞTU?
AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından YSK Başkanı Ahmet Yener’in elektronik oylama konusundaki açıklamalarını hedef alan paylaşımlarda bulunmuştu.
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