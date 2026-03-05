NATO’dan İran’a sert kınama: "Türkiye’ye yönelik balistik füze kabul edilemez, Ankara ile tam dayanışma içindeyiz"

Kuzey Atlantik Konseyi (NATO), İran’ın Orta Doğu’da artan ve Türkiye’yi hedef alan saldırgan eylemleri üzerine Brüksel’de acil bir oturum gerçekleştirdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte başkanlığında toplanan müttefikler, Ankara’ya yönelik tehditlere karşı "birimiz hepimiz için" mesajı verdi.

FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenen balistik mühimmatın Türk hava sahasına yöneldiğini, ancak Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava savunma unsurları tarafından başarıyla imha edildiğini açıklamıştı.

NATO açıklamasında şu kritik noktalara değinildi:

"NATO Genel Sekreteri, İran'ın balistik füzesinin tespit edilmesini, izlenmesini ve başarılı bir şekilde önlenmesini sağlayan ortak çabalarından dolayı Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı'nı (SACEUR) ve ilgili tüm Müttefik personelini övdü. Bu, İttifakın, balistik füzelerin oluşturduğu tehditler de dahil olmak üzere, halkımızı tüm tehditlere karşı savunma yeteneğinin somut bir göstergesidir.

NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu tüm operasyonel alanlarda güçlü kalmaya devam etmektedir. Ordularımız teyakkuzda olup, SACEUR tüm müttefiklerin güvenliğini sağlamak için gerektiğinde NATO'nun kuvvet yapısını ayarlamaya devam edecektir.

NATO, durumu yakından izlemeye devam ediyor. NATO Genel Sekreteri, müttefik liderlerle ve bölgedeki NATO ortaklarının liderleriyle düzenli olarak temas halinde."