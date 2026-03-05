Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

NATO’dan İran’a sert kınama: "Türkiye’ye yönelik balistik füze kabul edilemez, Ankara ile tam dayanışma içindeyiz"

NATO, İran tarafından Türkiye’ye fırlatılan balistik füzenin engellenmesinin ardından büyükelçiler düzeyinde toplandı. Genel Sekreter Mark Rutte başkanlığındaki konsey, Türkiye’nin güvenliği için savunma önlemlerinin artırıldığını duyurdu ve saldırıyı şiddetle kınadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
NATO’dan İran’a sert kınama:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 21:54
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 21:54

Kuzey Atlantik Konseyi (), İran’ın Orta Doğu’da artan ve ’yi hedef alan saldırgan eylemleri üzerine Brüksel’de acil bir oturum gerçekleştirdi. NATO Genel Sekreteri başkanlığında toplanan müttefikler, Ankara’ya yönelik tehditlere karşı "birimiz hepimiz için" mesajı verdi.

FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenen balistik mühimmatın Türk hava sahasına yöneldiğini, ancak Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava savunma unsurları tarafından başarıyla imha edildiğini açıklamıştı.

NATO açıklamasında şu kritik noktalara değinildi:

"NATO Genel Sekreteri, İran'ın balistik füzesinin tespit edilmesini, izlenmesini ve başarılı bir şekilde önlenmesini sağlayan ortak çabalarından dolayı Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı'nı (SACEUR) ve ilgili tüm Müttefik personelini övdü. Bu, İttifakın, balistik füzelerin oluşturduğu tehditler de dahil olmak üzere, halkımızı tüm tehditlere karşı savunma yeteneğinin somut bir göstergesidir.

NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu tüm operasyonel alanlarda güçlü kalmaya devam etmektedir. Ordularımız teyakkuzda olup, SACEUR tüm müttefiklerin güvenliğini sağlamak için gerektiğinde NATO'nun kuvvet yapısını ayarlamaya devam edecektir.

NATO, durumu yakından izlemeye devam ediyor. NATO Genel Sekreteri, müttefik liderlerle ve bölgedeki NATO ortaklarının liderleriyle düzenli olarak temas halinde."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nato Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye açıklaması: 5. madde seçeneği masada yok
NATO’nun 5. maddesi nedir ne anlama geliyor? NATO’nun 5. maddesi hangi durumlarda uygulanır?
ETİKETLER
#nato
#mark rutte
#Füze Savunma
#İran Saldirisi
#TÜRKİYE
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.