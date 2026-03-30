NATO Sözcüsü Allison Hart, bugün İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesinin ardından "NATO bu tür tehditlere karşı hazırlıklıdır ve tüm müttefiklerini savunmak için her zaman gerekli olanı yapacaktır." ifadesini kullandı.

HABERİN ÖZETİ NATO'dan Türk hava sahasına giren dördüncü füze için açıklama NATO Sözcüsü Allison Hart, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesinin ardından NATO'nun bu tür tehditlere karşı hazırlıklı olduğunu ve müttefiklerini savunmak için her zaman gerekli olanı yapacağını belirtti. İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildi. NATO Sözcüsü Allison Hart, bu gelişme üzerine NATO'nun tehditlere karşı hazırlıklı olduğunu ve müttefiklerini savunacağını ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı daha önce de 4, 9 ve 13 Mart tarihlerinde Türk hava sahasına giren balistik mühimmatların aynı unsurlar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Hart, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmesi üzerine ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

"NATO BU TEHDİTLERE KARŞI HAZIRLIDIR, MÜTTEFİKLERİNİ SAVUNACAKTIR"

NATO Sözcüsü, "NATO bu tür tehditlere karşı hazırlıklıdır ve tüm müttefiklerini savunmak için her zaman gerekli olanı yapacaktır." mesajını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

MSB, 4, 9 ve 13 Mart'ta da Türk hava sahasına giren balistik mühimmatların Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.