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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 11:07

Nazilli'de korkunç kaza! 4 araç birbirine girdi: 1'i ağır 12 yaralı var

Aydın-Denizli kara yolunun Nazilli ilçesi geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunurken, kazaya neden olduğu öne sürülen sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 11:07

'ın ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

3 OTOMOBİLE ÇARPTI

A.T. yönetimindeki 09 L 2548 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolunun Mergen Çayı mevkisinde önce 09 FS 773 plakalı otomobile, ardından 42 FJN 26 plakalı ticari araç ile 35 APF 852 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nazilli'de korkunç kaza! 4 araç birbirine girdi: 1'i ağır 12 yaralı var

12 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü A.T. ile araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan A.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Nazilli'de korkunç kaza! 4 araç birbirine girdi: 1'i ağır 12 yaralı var

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kazaya neden olduğu öne sürülen A.T'nin alkollü olduğu iddia edildi.

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#aydın
#Trafik Kazası
#Nazilli
#Nazilli Devlet Hastanesi
#Aydın Denizli Kara Yolu
#Gündem
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