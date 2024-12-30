“Ne bakıyorsun?” kavgasında kan aktı: Çok sayıda yaralı var
Isparta'da iki grup arasında "Ne bakıyorsun?" kavgasında kan aktı. İki şüphelinin saldırısında dört kişi yaralandı. Bıçaklanan bir kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Isparta'da gece saatlerinde Sefa O.C. (25), Selçuk K.K. (30), Semir E.C. (23) ve Şeref A.C. (27) evlerine doğru yürüdükleri sırada, yanlarına yaklaşan motosiklette bulunan İbrahim B. (18) ve Seyfi S. (23) ile aralarında tartışma çıktı.
“Ne bakıyorsun?” denilerek başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Motosiklette bulunan İbrahim B. ve Seyfi S., yanlarındaki bıçaklarla gruba saldırdı.
Saldırıda, Sefa O.C. karın bölgesine aldığı darbeyle ağır yaralanırken, Selçuk K.K., Semir E.C. ve Şeref A.C. çeşitli yerlerinden yaralandı.
BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sefa O.C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, Selçuk K.K., Semir E.C. ve Şeref A.C.'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
YAKALANDILAR
Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheliler İbrahim B. ve Seyfi S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.