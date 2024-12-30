“Ne bakıyorsun?” kavgasında kan aktı: Çok sayıda yaralı var

30 Aralık 2024 11:11 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 11:12

Isparta'da iki grup arasında "Ne bakıyorsun?" kavgasında kan aktı. İki şüphelinin saldırısında dört kişi yaralandı. Bıçaklanan bir kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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İzmir'de korkunç gece! Parkı kana bulandılar: 7 gencin her yerinde bıçak darbeleri var

Isparta'da gece saatlerinde Sefa O.C. (25), Selçuk K.K. (30), Semir E.C. (23) ve Şeref A.C. (27) evlerine doğru yürüdükleri sırada, yanlarına yaklaşan motosiklette bulunan İbrahim B. (18) ve Seyfi S. (23) ile aralarında tartışma çıktı.

“Ne bakıyorsun?” denilerek başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Motosiklette bulunan İbrahim B. ve Seyfi S., yanlarındaki bıçaklarla gruba saldırdı.

Saldırıda, Sefa O.C. karın bölgesine aldığı darbeyle ağır yaralanırken, Selçuk K.K., Semir E.C. ve Şeref A.C. çeşitli yerlerinden yaralandı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sefa O.C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, Selçuk K.K., Semir E.C. ve Şeref A.C.'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YAKALANDILAR

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheliler İbrahim B. ve Seyfi S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.