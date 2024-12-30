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“Ne bakıyorsun?” kavgasında kan aktı: Çok sayıda yaralı var

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Aralık 2024 11:11 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 11:12
“Ne bakıyorsun?” kavgasında kan aktı: Çok sayıda yaralı var

Isparta'da iki grup arasında "Ne bakıyorsun?" kavgasında kan aktı. İki şüphelinin saldırısında dört kişi yaralandı. Bıçaklanan bir kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Isparta'da gece saatlerinde Sefa O.C. (25), Selçuk K.K. (30), Semir E.C. (23) ve Şeref A.C. (27) evlerine doğru yürüdükleri sırada, yanlarına yaklaşan motosiklette bulunan İbrahim B. (18) ve Seyfi S. (23) ile aralarında tartışma çıktı.

“Ne bakıyorsun?” denilerek başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Motosiklette bulunan İbrahim B. ve Seyfi S., yanlarındaki bıçaklarla gruba saldırdı.

Saldırıda, Sefa O.C. karın bölgesine aldığı darbeyle ağır yaralanırken, Selçuk K.K., Semir E.C. ve Şeref A.C. çeşitli yerlerinden yaralandı. 

“Ne bakıyorsun?” kavgasında kan aktı - 1. Resim

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sefa O.C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, Selçuk K.K., Semir E.C. ve Şeref A.C.'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

“Ne bakıyorsun?” kavgasında kan aktı - 2. Resim

YAKALANDILAR

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheliler İbrahim B. ve Seyfi S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsparta

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