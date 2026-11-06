Necati Arabacı suç örgütüne operasyon: Firari örgüt yöneticisi yakalandı

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İstanbul
Necati Arabacı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt yöneticisi, Manisa'da yakalandı.
İzmir Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Necati Arabacı suç örgütüne yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında örgüt yöneticisi firari hükümlü A.P.'nin Manisa'da saklandığını belirledi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.
Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.