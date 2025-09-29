Nefes kesen kıyılmış tütün operasyonu! Piyasa değeri dudak uçuklattı

Sakarya'da jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 3,2 ton kıyılmış tütün bulundu.

ŞAHIS HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonda Akyazı ilçesi otoyol gişelerinde M.S.C. (26) idaresindeki tır durduruldu.

Araçta yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 3,2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. M.S.C. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyon anı ise saniye saniye kaydedildi.