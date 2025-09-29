Samsun’da uyuşturucu operasyonu: Esrar, kenevir ve silah ele geçirildi

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, kenevir bitkisi ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

ÇUVALLAR İÇİNDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan jandarma ekipleri, R.D. (51) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şahısın evine operasyon düzenledi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çuvallar içinde 9 kilo 660 gram kubar esrar, 43 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi ve 1 adet el tartısı ele geçirildi.

R.D. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.