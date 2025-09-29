Menü Kapat
İki bin uyuşturucu hapla yakalandı, ifadesi şoke etti: Ucuza bulunca toplu aldım

Adana’da ekiplerin şüphelendikleri bir araçta yaptıkları aramada, narkotik köpeği subwoofer (hoparlör) içerisinden yaklaşık 2 bin adet uyuşturucu hap bulndu. Tutuklanan şüphelilerden birinin emineyetteki ifadesinde, "Ucuza bulduğum için toplu aldım" dediği öğrenildi.

İki bin uyuşturucu hapla yakalandı, ifadesi şoke etti: Ucuza bulunca toplu aldım
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

İki bin uyuşturucu hapla yakalandı, ifadesi şoke etti: Ucuza bulunca toplu aldım

UYUŞTURUCUYU NARKOTİK KÖPEĞİ BULDU

Araçta arama yapılırken narkotik köpeği, bagajda bulunan hoparlöre tepki verdi. Bunun üzerine polis hoparlörü açarak yaklaşık 2 bin adet hap ele geçirdi. Sürücü A.S. (41) ile A.Y. (30) gözaltına alındı.

İki bin uyuşturucu hapla yakalandı, ifadesi şoke etti: Ucuza bulunca toplu aldım

"UCUZA BULDUĞUM İÇİN TOPLU ALDIM"

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden A.S., "Bağımlıyım, uyuşturucu bana ait. Ucuza bulduğum için toplu aldım" savunması yaptı. Diğer şüpheli A.Y. ise, "Maddeler ile alakam yoktur, benim değil" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

