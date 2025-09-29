İki bin uyuşturucu hapla yakalandı, ifadesi şoke etti: Ucuza bulunca toplu aldım

Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi’nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

UYUŞTURUCUYU NARKOTİK KÖPEĞİ BULDU

Araçta arama yapılırken narkotik köpeği, bagajda bulunan hoparlöre tepki verdi. Bunun üzerine polis hoparlörü açarak yaklaşık 2 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Sürücü A.S. (41) ile A.Y. (30) gözaltına alındı.

"UCUZA BULDUĞUM İÇİN TOPLU ALDIM"

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden A.S., "Bağımlıyım, uyuşturucu bana ait. Ucuza bulduğum için toplu aldım" savunması yaptı. Diğer şüpheli A.Y. ise, "Maddeler ile alakam yoktur, benim değil" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.