Sosyal medyanın yeni favorisi! Küçük çocuk Kafkas dansıyla izleyenleri coşturdu

Kars'ta 5'inci sınıf öğrencisi Hamza Tan'ın Türk bayrağı altında Atatürk büstü önünde sergilediği Kafkas dansı izlenme rekorları kırdı. Akyaka'nın Şahnalar köyünde 5'inci sınıf öğrencisi Hamza Tan, okuldaki bir etkinlikte çalan Ayna'nın "Gurbette yalnız kaldım be ceylan" parçasına eşlik ederek Kafkas oyunu oynadı.

Tan, Kafkas dansı oynarken arkadaşları ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Hamza Tan'ın Kafkas dansı daha sonra arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşılmasıyla viral oldu. Tan'ın Kafkas dansı gösterisine arkadaşları ise alkışlarla eşlik etti. Bir anda binlerce kişi tarafından izlenen Kafkas dansı sosyal medyada viral oldu.