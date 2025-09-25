Sadettin Saran'ın botu viral oldu! 'Başkanın çektiği bot' dudak uçuklatan rakamla satışta

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Ali Koç’u oylamada geçerek başkanlığa seçilen Sadettin Saran sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oluyor. Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Saran, camiaya yeni bir dönem başlattı. Kongrenin ardından sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapılırken, eski bir video yeniden gündem olmuştu.

BOTUNU YÜZEREK KARAYA ÇEKTİ

Görüntülerde Saran'ın, denizde bozulan botunu ipi beline bağlayarak yüzerek karaya çektiği anlar yer aldı. Bu görüntüler, seçim zaferinin ardından yeniden dolaşıma girmişti ve kısa sürede viral olmuştu.

SARAN’IN BOTU SATIŞA ÇIKARILDI

Ancak bot ile ilgili sosyal medyada ilginç bir ilan ortaya çıktı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın arıza sonrası kıyıya kadar yüzerek çektiği bot 3.000.000 TL'ye satışa çıkarıldı.

"Başkanın çektiği bot" başlıklı ilan detayında botun markası ve özellikleri yer aldı. Görüntüler kısa süre sonra yayıldı. Yorumlarda bir Galatasaraylı taraftarın ‘Sırf reis Saran uğruna 3M₺ ye satın alır FB’ye bağışlardım’ ifadeleri dikkat çekti.