Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Devin Özek'ten Sadettin Saran'a 'Fenerbahçe' raporu: Ali Koç müdahale etmemişti!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, yeni başkan Sadettin Saran'a rapor sunmak istiyor. Esasen ise Fenerbahçe'deki bazı futbolcuların fazla rahat olduğunu düşünen Devin Özek, Ali Koç'tan sonra Sadettin Saran ile de aynı konuyu konuşmayı planlıyor.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.09.2025
22:11
|
23.09.2025
23.09.2025
22:48

'de resmen sular durulmuyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, takımdaki kritik gelişmelerle ilgili yeni başkan ile özel bir görüşme gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Devin Özek'ten Sadettin Saran'a 'Fenerbahçe' raporu: Ali Koç müdahale etmemişti!

FENERBAHÇE'DE DEVİN ÖZEK'TEN ALİ KOÇ SONRASINDA SADETTİN SARAN'A DA AYNI RAPOR!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, kadroda yaşananlara dair 'a kritik bir sunmuş ama eski başkan sürece müdahale etmemişti! Fenerbahçe'deki bazı futbolcuların disiplinsiz tavırları ve çok rahat olduklarına dair bulgular içeren rapor, an itibarıyla Ali Koç'tan sonra Sadettin Saran'a da gidiyor. Halihazırdaki Fenerbahçe başarısızlıklarını; takımdaki disiplinsiz futbolculara da bağlayan Devin Özek, yeni yönetimin tüm süreçten haberdar olmasını hedefliyor.

Devin Özek'ten Sadettin Saran'a 'Fenerbahçe' raporu: Ali Koç müdahale etmemişti!

SADETTİN SARAN İÇİN FENERBAHÇE'DE KRİTİK SÜREÇ

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, Süper Lig'de Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan takım için farklı bir yapılanma tasarlıyor. Ayrıca da bugün itibarıyla ilk kez kulübe gelen yöneticinin, bundan sonraki süreçte takımı motive etmesi ve büyük bir değişim başlatması bekleniyor. Son olarak da tüm camia; Fenerbahçe için Sadettin Saran döneminin, ne yönde atılımlar yapacağını merakla takip ediyor.

Devin Özek'ten Sadettin Saran'a 'Fenerbahçe' raporu: Ali Koç müdahale etmemişti!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN ŞU ANDA KAÇ PUANI VAR?
Liderin 6 puan gerisinde olan sarı lacivertlilerin, şu anda 12 puanı bulunmaktadır.
ETİKETLER
#rapor
#Disiplinsizlik
#Takım Yapılandırması
#Fenerbahçe Başarısızlıkları
#Futbol
