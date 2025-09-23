Devin Özek'ten Sadettin Saran'a 'Fenerbahçe' raporu: Ali Koç müdahale etmemişti!

Fenerbahçe'de resmen sular durulmuyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, takımdaki kritik gelişmelerle ilgili yeni başkan Sadettin Saran ile özel bir görüşme gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DE DEVİN ÖZEK'TEN ALİ KOÇ SONRASINDA SADETTİN SARAN'A DA AYNI RAPOR!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, kadroda yaşananlara dair Ali Koç'a kritik bir rapor sunmuş ama eski başkan sürece müdahale etmemişti! Fenerbahçe'deki bazı futbolcuların disiplinsiz tavırları ve çok rahat olduklarına dair bulgular içeren rapor, an itibarıyla Ali Koç'tan sonra Sadettin Saran'a da gidiyor. Halihazırdaki Fenerbahçe başarısızlıklarını; takımdaki disiplinsiz futbolculara da bağlayan Devin Özek, yeni yönetimin tüm süreçten haberdar olmasını hedefliyor.

SADETTİN SARAN İÇİN FENERBAHÇE'DE KRİTİK SÜREÇ

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, Süper Lig'de Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan takım için farklı bir yapılanma tasarlıyor. Ayrıca da bugün itibarıyla ilk kez kulübe gelen yöneticinin, bundan sonraki süreçte takımı motive etmesi ve büyük bir değişim başlatması bekleniyor. Son olarak da tüm camia; Fenerbahçe için Sadettin Saran döneminin, ne yönde atılımlar yapacağını merakla takip ediyor.