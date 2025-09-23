Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe tanısı: "Jose Mourinho iyi olsaydı bunlar yaşanmazdı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Dinamo Zagreb maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, genel olarak gidişatı değerlendirdi ve net konuştu.

Haber Merkezi
23.09.2025
saat ikonu 21:06
23.09.2025
saat ikonu 21:08

'de UEFA süreci başladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında kritik noktalara dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN ÇARPICI TESPİTLER

"Fenerbahçe'nin teknik direktörü olduğunuz zaman, her turnuvada hedefiniz maksimumu gerçekleştirmektir. Benim felsefem şudur, hiçbir zaman çok uzağı düşünmem. Çok uzağı düşündüğünüzde bazı adımları atlama riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Ben baskıya alışkınım. Aslında ihtiyacım olan şey bu baskıyı ve tutkuyu hissetmek. Çünkü siz bunu yaptığınız zaman çok fazla insanı mutlu edebiliyorsunuz. Ben de zaten bu yüzden bunu yapmayı seviyorum. Geçmişte ne oldu, ne söyledi yargılayamam. 'Bu turnuva bizim için iyi olurdu' ya da 'diğer turnuva daha iyi olurdu' gibi şeyler söylemem. Sadece şunu söyleyebilirim. Eğer yarın bir Şampiyonlar Ligi maçı oynasaydık da üzülmezdim. Bu, oyuncularım için de geçerli. Avrupa Ligi turnuvasını da seviyorum ve bu turnuvada oynamaktan dolayı mutluyum. Son dönem bizler için zorlu geçti. Şöyle bir örnek vereyim. Dün gece benzin istasyonuna dondurma almaya gittik. Bu da ne kadar yoğun çalıştığımızı gösteriyor. Yapmamız gereken çok işimiz var. Çok fazla analiz yapıyoruz. Bence ilk maçımız; yani Trabzon maçı, iyi denebilirdi. İkinci maçta ise iyi değildik ama galibiyete çok yakındık. Üçüncü maçımızda ise çok kötüydük. Bu bir gerçek. Bazen yukarı çıkmak için önce aşağı inmeniz gerekir. Ama başlangıç iyi olsaydı; Jose Mourinho iyi şeyler yapsaydı, değişikliğine de gidilmezdi. Tabii ki bazı problemler var. Amerika’yı yeniden keşfetmiyorum. Sorunlar olduğu açık. Ama biz de bunları çözmek için çalışıyoruz."

Sıkça Sorulan Sorular

DOMENICO TEDESCO GÖREVE BAŞLAYALI NE KADAR OLDU?
Başarılı taktisyen, yaklaşık iki hafta önce sarı lacivertli kulüple anlaşmıştı.
