'Bakteri püresi'ne atladığı anlar viral oldu! Uzmanlardan uyarı gecikmedi

Güneydoğu Queensland ve Kuzey Yeni Güney Galler'i etkisi altına alan Tropikal Kasırga Alfred nedeniyle deniz adeta köpürdü. Bir kadın, sel uyarılarına aldırmadan, köpüklü kahverengi deniz köpüğünün içine atladı. O anları sosyal medya hesabı TikTok'ta yayımlayan kadının videosu 4 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Fakat uzmanlar, bu videoyu çok tehlikeli buldu. Sunshine Coast Üniversitesi'nden (USC) tanınmış bir çevre mikrobiyoloğu, deniz köpükleri arasında oynayan insanların görüntülerini görünce dehşete düştüğünü söyledi. Halkı deniz köpükleri konusunda uyaran uzmanlar aslında bunların 'bakteri püresi' olduğunu söyledi. Doçent Dr. İpek Kurtböke, bunların bir kanalizasyon arıtma tesisinden daha zararlı patojenler içerebileceğini belirtti.