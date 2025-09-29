Kandırdıkları milletin paralarıyla milyarder olmuşlar! 18 ili saran dolandırıcı şebekesi böyle enselendi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonlarda şirketler kurarak vatandaşları yüksek kar vaadiyle kandıran şüpheliler tek tek tespit edildi.

18 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Banka hesaplarında 5 milyar TL işlem hacmi bulunan şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 537 vatandaşı, 984 Milyon TL dolandırdığı iddia edilen şebeke çökertildi.

41 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda toplam 46 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 41’i tutuklanırken, 5’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

YETKİLİLERDEN NET İFADE: MÜCADELE SÜRECEK

Yetkililer, "Milletimizin alın terine göz diken dolandırıcılara karşı kararlılıkla mücadele sürecektir" ifadelerine yer verdi.