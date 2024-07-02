Banka çalışanından 37 milyon liralık vurgun! Nişanlısının hesabına aktarıp kripto para aldı

02 Temmuz 2024 18:20 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 19:06

Konya’da banka çalışanı nişanlısına aktardığı 37 milyon lirayla kripto hesabına yatırım yaptı. İddiaya göre, özel bir bankanın şubesinde çalışan P.Y. isimli kadın, 3 ay içerisinde kendi ve nişanlısı S.A.'nın hesabına 37 milyon 157 bin lira para aktardı.

KRİPTO PARAYA YATIRMIŞ!

Yapılan incelemelerde bu paranın banka hesaplarından kripto paraya yatırıldığı ortaya çıktı. Banka yetkilileri tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmasının ardından P.Y. ve nişanlısı S.A. gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden S.A.'nın bankadan kendi hesaplarına aktardıkları paraları kriptoya aktardığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.