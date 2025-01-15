Nevşehir'de 500 milyon liralık vurgunda şoke eden detaylar! 8 saatte bir nöbet değiştirdiler!

15 Ocak 2025 11:06 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:09

Nevşehir'de internetten satış yaparak vatandaşları tuzağa düşüren çete çökertildi. Çetenin 250 kişiden 500 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Operasyonda 56 kişi gözaltına alınırken çetenin 8 saatte bir nöbet değiştirdiği ve dinlendikleri ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

İnternet sitesi​ üzerinden ikinci el eşya ve telefon​ satışı yaparak vatandaşları dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. 56 kişinin çete üyesinin yakalandığı operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin 250 kişiyi 500 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Nevşehir​'de internet sitesi üzerinden ikinci el eşya ve telefon satın alan 4 kişinin aldıkları ürünler gelmeyince polise giderek şikayetçi olmasıyla ortaya çıkan dolandırıcılık​ olayında polis çalışma başlattı.

ÇETE LİDERİ TESPİT EDİLİNCE POLİS BASKIN YAPTI

Ekiplerin 1 yıl fiziki ve teknik takip sonrası 250 kişiyi 500 milyon dolandıran çete liderinin Mersin'in Tarsus ilçesinde ikamet eden Serkan K. olduğunu belirledi. Serkan K. ile eşi, annesi, kayınbabası, kardeşi, baldızı ve kayınbiraderinin de aralarında bulunduğu 56 kişi gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Savcılık talimatıyla Nevşehir'deki 4 müştekinin farklı bankalara göndermiş olduğu paraların takibini yapan ekipler paraların kripto varlıklar üzerinden şahıslarca kendi hesaplarına transfer edildiğini belirledi.

ŞANTAJ YAPIP DOLANDIRDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Çalışmayı derinleştiren ekiplerce Serkan K.'nin lideri olduğu çetenin sahte internet siteleri üzerinden sözde ikinci el eşya ve telefon satışı yaptıkları ayrıca ağına düşürdükleri vatandaşlara şantaj yöntemi ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalarda çete lideri Serkan K. ile annesi, kardeşi, kayınbabası, kayınbiraderi ve baldızının bilgisayar ve telefon başında nöbetleşe durdukları, her 8 saatte bir nöbet değiştikleri ve dinlendikleri belirlendi.

500 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPTILAR

Zanlıların dolandırıcılıktan elde edilen paraları banka ve kripto para hesapları üzerinden kripto paraya çevirdikleri belirlendi. Soğuk cüzdandaki para hacminin ise yaklaşık 500 milyon TL olduğu belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada aynı yöntemlerle Türkiye genelinde 250'den fazla mağduru 500 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen şahıslara yönelik; Mersin başta olmak üzere, Edirne, Tekirdağ, Adana, Osmaniye, Hatay, Antalya ve İstanbul illerindeki 63 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

56 KİŞİ YAKALANDI

Operasyon hakkında açıklama yapan Nevşehir Valisi Ali Fidan, "Bilişim cihazları üzerinden 2. el eşya ve telefon satışı ile birlikte şantaj yöntemi ile yapılan dolandırıcılık eylemlerinde 250'den fazla mağduru 500 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen Nevşehir merkezli 8 ilimizdeki 63 adrese eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 56 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 7 şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Operasyonda ayrıca 36 adet başka kişilere ait kredi kartı, 6 dizüstü bilgisayar, 17 cep telefonu ve çok sayıda sim kart, 2 adet ruhsatsız tabanca, 42 fişek 27 uyuşturucu hap ve yüklü miktarda suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi" ifadelerini kullandı.