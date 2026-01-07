Nevşehir'de feci trafik kazası: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Kategoriler
Niğde-Derinkuyu karayolu Yeşilhisar Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Ü.A. idaresindeki hafif ticari araçla B.Ö. idaresindeki işçi servisi çarpıştı.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, işçi servisinde bulunan 14 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 14 kişi de Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.