Nezaket Uyur cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar! 20 yıllık düğüm çözüldü, korkunç plan ortaya çıktı

03 Ocak 2025 15:02 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 15:06

İstanbul'da 20 yıl önce kaybolan Nezaket Uyur'un korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Aralarında eski eşinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Kan donduran olayla ilgili yeni detaylar da tek tek ortaya çıkmaya başladı. Eski eş Yusuf Bığrık'ın Nezaket Uyur'u öldürmeleri için arkadaşına 6 bin 500 lira verdiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

İstanbul​'da 20 yıl önce meydana gelen korkunç cinayet ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Nezaket Uyur'un cinayete kurban gitmesinin ardından 5 kişinin gözaltına alınmasıyla birlikte kan donduran olayın detayları da ortaya çıktı. 24 Haziran 2005 tarihinde yaşanan olayda 58 yaşındaki Yusuf Bığrık ve eşi Nezaket Uyur bir gece alkol almaya başladı. Bu sırada Nezaket Uyur, eşine kendisini aldattığını söyledi. Bu olayın ardından Yusuf Bığrık eşinden boşanma kararı aldı ve çift bir süre sonra boşandı.

NEZAKET UYUR'U ÖLDÜRMEK İÇİN PLAN YAPTILAR

Yusuf Bığrık, daha sonra eski eşinin kendisini kardeşi Adem Bığrık ile de aldattığını öğrendi. İhaneti sindiremeyen Bığrık, kardeşi Hüseyin Kılıç'a Nezaket'i öldürmeleri gerektiğini söyledi. Yengesini öldürme planı yapan Hüseyin Kılıç, amcasını öldürdüğü için aranan arkadaşı Nihat Önel'i aradı. Yusuf Bığrık, Nihat Önel'e cinayet için 6 bin 500 lira verdi.

Plan yapan Nihat Önel ve Hüseyin Kılıç, Nezaket Uyur'u da alarak Şile​'ye denize gitti. Denize girdikleri esnada genç kadını öldüremeyen iki suç ortağı plan değiştirdi. Dönüş yolunda ıssız bir bölgede Nezaket Uyur'u boynunu kırarak öldüren şahıslar, cesedi ormanlık alana attı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İddiaların tekrar gündeme gelmesinin ardından Adem Bığrık, Yusuf Bığrık, Nurettin Bığrık, Hüseyin Kılıç, Mustafa Sarıkaya gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü'nce sorgulanan Nihat Önel, Yusuf Bığrık'ın kendisine cinayet için 6 bin 500 lira verdiğini, Uyur'u öldürdükten sonra ormanlık alanda toprak ve yapraklarla gizlemeye çalıştıklarını, çantasını ve kimliğini de yaktıklarını itiraf etti. Amcasını öldürdüğü için aranan ve o dönemde sahte kimlikle dolaşan Nihat Önel'in Nezaket Uyur'un telefonunu aldığı ve köylüsü Mustafa Sarıkaya'nın sahibi olduğu hattı takarak telefonu kullandığı ortaya çıktı.

"CİNAYET İÇİN 6 BİN 500 LİRA VERDİ"

Asayiş Şube Müdürlüğü'nce sorgulanan Hüseyin Kılıç ise, ağabeyi Yusuf Bığrık'ın azmettirici olduğunu, “Bu işi temizlememiz lazım” dediğini ve arkadaşı Nihat Önel'e cinayet için 6 bin 500 lira verdiğini, sonrasında ise kendilerini almaya geldiğini iddia etti. Sorgu sırasında konuşan eski koca Yusuf Bığrık, olayla bir ilgisi olmadığını, kardeşinin ve arkadaşının kendi iradeleriyle Nezaket Uyur'u öldürdüklerini, ardından kendisini aradıklarını iddia etti.

NEZAKET UYUR'A AİT KEMİKLER ORMANLIK ALANDA ARANIYOR

Sorgulamaların ardından şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Öldürülen Nezaket Uyur'a ait kemiklerin Şile'de ormanlık alanda arandığı ve bulunan kemiklerin kızlarından alınacak DNA örnekleriyle eşleştirilmek üzere laboratuvara götürüleceği öğrenildi. Öte yandan amcasını öldürdüğü iddiasıyla aranan Nihat Önel'in Uyur cinayetinin ortaya çıkmasından önce yakalanarak cezaevine gönderildiği, bu soruşturmada da yer alacağı öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.