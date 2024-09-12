Nida Nur Nergiz'e peş peşe kurşun yağdırmıştı! 19 yıl hapis cezası aldı, mahkeme heyeti ayakta alkışlandı

12 Eylül 2024 17:33 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 17:35

Mersin'de Nida Nur Nergiz'i pompalı tüfekle vurarak bir bacağının ampute olmasına neden olan Ersin Karakuş'un cezası belli oldu. Karakuş, 19 yıl hapis cezası aldı. Bu kararın ardından mahkeme heyeti, bazı avukatlar ve izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

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Mersin'de 23 Ekim 2023 tarihinde Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’nde bulunan kız öğrenci yurdunun önünde yaşanan olayda; Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi olan Nida Nur Nergiz, ayrıldığı erkek arkadaşı Ersin Karakuş tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanmıştı.

NİDA NUR BİR AYAĞINI KAYBETTİ

Genç kadının her iki bacağı ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı ağır yaralar sonucu, sağ bacağı dizüstünden kesilmişti. Sol bacağını kaybetme riski bulunan Nergiz, birçok kez ameliyat edilmişti.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan bu olayın ardından, zanlı Karakuş Adana’da yakalanarak tutuklanmıştı ve dördüncü kez hakim karşısına çıkarıldı.

'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ'

Mersin Adliyesi 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanık Karakuş SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tanıklardan birinin ifadesiyle başlayan duruşma, Cumhuriyet Savcısının esasa ilişkin mütalaası ile devam etti. Savcı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın saplantı haline getirdiği Nergiz'e, hayati tehlikeye neden olacak şekilde tüfekle ateş ettiğini belirtti. Karakuş'un, 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep eden savcı, sanığın cezasında 'haksız tahrik indirimi' uygulanmaması yönünde görüş sundu. Nida Nur Nergiz'in avukatlarından Uğur Köksal da iddia makamının mütalaasına iştirak ettiklerini beyan ederken, avukat Furkan Balaban ise sanığın indirimsiz cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

SAVUNMASI ŞOKE ETTİ

Saldırıyı tasarlamadığını öne süren Karakuş, aynı zamanda da iki kız öğrenciye burs verdiğini öne sürdü. "Bu fıtratta yaşayan insanı nasıl bu hale getirdiniz" diye konuşan Karakuş, "Ben suçsuzum bana ceza vermeyin demiyorum. Orada kamera olduğunu biliyorum. Eğer tasarlasam kamera önünde bu eylemi niye yapayım? Kamera olmayan yerde bu eylemi yapar kaçardım. Evime ve iş yerime yakın olduğu için orası sürekli kullandığım yol. Benim orada olmam kadar doğal bir şey yok. Gerçekten öldürme kastım olsa neden ayaklarına ateş edeyim" ifadelerini kullandı.

Mütalaa karşısında savunması sorulan sanık avukatı Şaban Bal ise müvekkilinin delil karartma ve kaçma şüphesi olmadığını, kendi isteğiyle eyleme son verdiğini, haksız tahrik konusunun anlaşılabilmesi için de maddi konuları mahkemeye taşıdıklarını belirterek, Ersin Karakuş'un beraatını talep etti.



(Ersin Karakuş)

"NİDA'YA GERÇEKTEN ZARAR VERMEK İSTEMEZDİM"

Karar öncesi son sözü sorulan Ersin Karakuş, "Tasarlama söz konusu değildir. Tasarlasam öldürür ve kaçardım. Nida'ya gerçekten zarar vermek istemezdim. Nida ve ailesi beni o kadar zorladılar ki, ayaklarına ateş ettim. Yaptığım eylemin haklılık payı yok. Böyle bir şeyin haklılığını savunamam ama beni bu duruma getiren Nida ve ailesi" diye konuştu.

KARAR ALKIŞLA KARŞILANDI

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığı 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ayrıca, cezada takdiri indirim uygulanmadı. Mahkeme heyetinin bu kararı, duruşmayı izleyen bazı avukatlar ve katılımcılar tarafından alkışla karşılandı.