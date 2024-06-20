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Niğde’de kuduz köpek karantinası! Başıboş hayvan bir kişiye saldırdı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Haziran 2024 09:15 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 09:22
Niğde’de kuduz köpek karantinası! Başıboş hayvan bir kişiye saldırdı

Son ayların tartışmalı konularından olan başıboş köpek sorunu yine gündemde. Niğde'nin Bor ilçesinde kuduz şüphesi nedeniyle Kemerhisar Kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nin karantina altına alındığı açıklandı.

Başıboş ve kuduz köpek sorunu bir ile daha sıçradı. Niğde Valiliği tarafından yazılı açıklamada, 18 Haziran günü H.Ş. adlı kişinin Kemerhisar Kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nde köpek ısırması sonucu hastaneye kaldırıldığı, ısıran köpeğin ise bir süre sonra öldüğü bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ 

Köpekten alınan örneğin kuduz yönünden incelenmek üzere Konya Veteriner Kontrol ve Orman Müdürlüğüne gönderildiğinin belirtildiği açıklamada, analiz süreci tamamlanana kadar Kemerhisar Kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nin karantinaya alınmasına, sahipsiz ve başıboş hayvanların toplatılarak barınaklara yerleştirilmesine, bölgeye hayvan giriş- çıkışının yasaklandığı, belediye, muhtar ve hayvan sahiplerinin hastalık şüphesi bulunan hayvanları diğer hayvanlar ve insanlarla temas etmeyecek şekilde kapalı bir alanda kontrol altında tutmasına karar verildiği duyuruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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