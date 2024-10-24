Niğde'de rehabilitasyon merkezinde şiddet iddiası! 9 yaşındaki çocuk öldü, çalışanlar açığa alındı

24 Ekim 2024 16:20 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 16:26

Niğde'de yaklaşık 2 ay önce 9 yaşındaki bir çocuğun rehabilitasyon merkezinde uğradığı şiddet yüzünden öldüğü iddiası üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başlattığı soruşturma kapsamında rehabilitasyon çalışanları açığa alındı.

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Türkiye, bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine nakledip 12 bebeğin ölümüne sebep olan ve haksız kazanç sağlayan Yenidoğan çetesinin skandallarıyla sarsılırken, Niğde​'de de korkunç bir olay gündeme geldi. Kentte engelli bakım merkezinde kalan 9 yaşındaki bir çocuğun şiddet sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Niğde’de Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 9 yaşındaki bir çocuğun gördüğü şiddet sonucu hayatını kaybettiği iddiası üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatılmıştı.

GÖREVLİLER AÇIĞA ALINDI

Edinilen bilgiye göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatı üzerine idari soruşturmanın titizlikle yapılması ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için ihmali bulunduğu iddia edilen kuruluş görevlileri açığa alındı.

BAKANLIKTAN SUÇ DUYURUSU

Bakanlık, konunun derinlemesine soruşturulması için suç duyurusunda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusunun ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili başlatılan adli soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi.