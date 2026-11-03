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Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 17:42
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 17:44

Niğde'de taksiciden örnek davranış! Şehit ve gazi ailelerinden ücret almıyor

Niğde'nin Bor ilçesinde taksicilik yapan 34 yaşındaki Ahmet Demir, şehit ve gazi ailelerine yönelik başlattığı ücretsiz ulaşım uygulamasıyla dikkat çekiyor. Kendi isteğiyle hayata geçirdiği uygulama kapsamında aileleri şehir içi yolculuklarda ücretsiz taşıyan Demir, farklı vatandaşlara da destek oluyor.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 17:42
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 17:44

'nin Bor ilçesinde taksicilik yapan 34 yaşındaki Ahmet Demir, şehit ve gazi ailelerinden şehir içi yolculuklarda ücret almıyor. Tamamen kendi isteğiyle başlattığı uygulamayla örnek bir dayanışma sergileyen Demir, meslektaşlarına da aynı duyarlılığı göstermeleri çağrısında bulundu.

Bor ilçesinde taksicilik yaparak geçimini sağlayan Ahmet Demir (34), şehit ve gazi ailelerine destek olmak amacıyla kendi isteğiyle başlattığı uygulamayı sürdürüyor. Şehir içi yolculuklarda şehit ve gazi ailelerinden ücret talep etmeyen  Demir, meslektaşlarına da benzer bir duyarlılık göstermeleri çağrısında bulundu.

Niğde'de taksiciden örnek davranış! Şehit ve gazi ailelerinden ücret almıyor

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE ÜCRETSİZ ULAŞIM SAĞLIYOR

Babasının emniyet teşkilatında görev yaptığını ve daha sonra emekli olduğunu belirten Demir, polis ve askerlerle iç içe büyümesinin bu kararında etkili olduğunu ifade etti.

ve gazilere duyduğu saygıyı mesleği aracılığıyla göstermek istediğini anlatan Demir, "Polislerle ve askerlerle iç içe büyüdüğümüz için şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yaşadığı acıları yakından bili yoruz. Onlara duyduğum saygı ve sevgiden dolayı, kendi isteğimle şehit ve gazi ailelerine ücretsiz ulaşım hizmeti veriyorum" dedi.

MESLEKTAŞLARINA DA ÇAĞRIDA BULUNDU

Ücretsiz ve indirimli ulaşım desteğini imkanları doğrultusunda farklı yolculara da sunduğunu dile getiren Demir, camiden ve hastaneden çıkan bazı vatandaşlardan ücret almadığını kaydetti. Öğrencilere de ulaşım ücretinde yardımcı olduğunu belirten Demir, onları indirimli taşıyarak destek olmaya çalıştığını söyledi.

Uygulamayı gönüllü olarak yürüttüğünü vurgulayan Demir, meslektaşlarının da bu konuda örnek olmasını istedi.

Demir, "Bunu tamamen kendi isteğimle yapıyorum. Meslektaşlarıma kolaylıklar ve hayırlı işler diliyorum. Benzer duyarlılığı gösteren arkadaşlarımızın da bu konuda örnek olmasını rica ediyorum" diye konuştu.

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#bor
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#şehit aileleri
#Gazi Aileleri
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