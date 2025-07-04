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 | Özge Sönmez

Nihat Genç hayatını kaybetti!

Gazeteci yazar Nihat Genç, tedavi gördüğü Gazi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Başarılı yazar, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Acı haberi alan sevenleri yıkıldı...

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Nihat Genç hayatını kaybetti!
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 17:12

Bir süredir tedavisi gören -yazar Nihat Genç hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Genç'in haberini, yine meslektaşı olan gazeteci Erden Atay sosyal medya hesabından duyurdu. Atay X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

ACI HABERİ MESLEKTAŞI DUYURDU

"Hayatını vatana ve cumhuriyete vakfeden büyük savaşçı, gerçek aydın, yazar Nihat Genç hakkın rahmetine kavuştu. Türk milletinin başı sağ olsun. Son sözü, ‘Cumhuriyeti yaşatın’ oldu."

https://x.com/medreyata/status/1941121856385519641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1941121856385519641%7Ctwgr%5E97be091edc9d7834ea66cbb7460d020ebf2f093e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmedyascope.tv%2F2025%2F07%2F04%2Fnihat-genc-hayatini-kaybetti%2F

FAHRETTİN ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün vefat haberini aldığımız yazar, gazeteci ve köşe yazarı Nihat Genç'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, dostlarına, okurlarına ve tüm medya camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

https://x.com/fahrettinaltun/status/1941128917240398246

NİHAT GENÇ KİMDİR?

Nihat Genç, 1956 yılında Trabzon'un Faroz semtinde doğmuş, keskin dili ve eleştirel üslubuyla tanınan bir gazeteci, yazar ve televizyon programcısıdır. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra Sağlık Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı'nda toplam dokuz yıl memur olarak görev yaptı.

Nihat Genç hayatını kaybetti!

Genç, yazarlık kariyerine gençlik yıllarında gazete ve dergilerde teknik eleman olarak çalışarak başlamış, daha sonra Leman dergisinde yazıları yayımlandı. 1989 yılında ilk kitabı "Dün Korkusu"nu yayımlamış, ardından "Bu Çağın Soylusu", "Ofli Hoca / Şeriatta Ayıp Yoktur", "Köpekleşmenin Tarihi", "Modern Çağın Canileri" ve "Veryansın" gibi birçok eser kaleme aldı. Eserlerinde genellikle toplumsal meseleler, siyasi olaylar ve gündelik hayatın ironik yönlerine değindi.

Nihat Genç hayatını kaybetti!

GÜNCEL OLAYLARI YORUMLADI

Televizyon kariyerinde ise 2003-2008 yılları arasında Sky Türk'te "Nihat Genç ile Ne Var Ne Yok?" programını sundu, daha sonra Avrasya TV'de "Nihat Genç ile Veryansın", Halk TV'de "Nihat Genç Ko-nu-şu-yor!" ve Ulusal Kanal'da "Nihat Genç ile Ver-yansın" programlarını yaptı. 2019 yılında Oda TV ile yaşadığı fikir ayrılıkları sonucunda ayrılarak YouTube üzerinde "Veryansın TV" adlı kendi kanalını kurdu ve burada programlar yaparak güncel olayları yorumladı.

Nihat Genç hayatını kaybetti!

Nihat Genç, evli ve bir çocuk babasıdır. 69 yaşında olan Genç, bir süredir dördüncü evre akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Entübe edilerek yoğun bakımda tedavi gören Genç, 4 Temmuz günü hayata gözlerini yumdu.

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#ölüm
#kanser
#gazeteci
#Nihat Genç
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