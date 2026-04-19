Nijerye ve Türkiye arasında askeri iş birliği: Türkiye'de eğitim görecekler

Türkiye ve Nijerya arasında savunma alanında dikkat çeken bir anlaşma sağlandı. Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Nijerya Savunma Bakanı Christopher Musa Türkiye'de 200 kişilik özel kuvvet birliğinin eğitim alacağını duyurdu.

Nijerye ve Türkiye arasında askeri iş birliği: Türkiye'de eğitim görecekler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 23:48
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 23:48

Nijerya Savunma Bakanı Christopher Musa, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında açıklamalarda bulundu.

Nijerye ve Türkiye arasında askeri iş birliği: Türkiye'de eğitim görecekler

Nijerya Savunma Bakanı Christopher Musa, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Türkiye ile Nijerya arasındaki savunma işbirliğini değerlendirdi.
Türkiye ve Nijerya, 200 kişilik Nijerya Özel Kuvvetler birliğinin Türkiye'de eğitim alması konusunda anlaştı.
Savunma teçhizatı üretimi ve askeri teknoloji transferi konusunda da işbirliği yapılacak.
Türkiye, Nijerya Özel Kuvvetleri mensupları için eğitim kotası ayırdı.
İki ülke tatbikatlar düzenleyecek ve savunmanın pek çok alanında birlikte çalışacak.
Musa, Türkiye'de eğitim almak üzere 200 kişilik Nijerya Özel Kuvvetler birliğinin derhal konuşlandırılması konusunda iki ülkenin anlaşmaya vardığını belirtti.

Nijerye ve Türkiye arasında askeri iş birliği: Türkiye'de eğitim görecekler

"ÇOK ŞEY YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin, Nijerya Özel Kuvvetleri mensupları için eğitim kotası ayırdığını aktaran Musa, "Bu personeli Nijerya'ya döner dönmez görevlendireceğim. (Türkiye-Nijerya) Çok şey yapmaya devam edeceğiz. Tatbikatlar düzenlenecek, savunmanın pek çok alanında birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Musa, Nijerya ve Türkiye'nin ayrıca savunma teçhizatı üretimi ve askeri teknoloji transferi konusunda işbirliği yapma konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Türkiye'nin askeri teçhizat üretimine işaret eden Musa, bu ortaklığın ülkesindeki güvenlik sorunlarıyla mücadelede yardımcı olacağını kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın gözü Antalya Diplomasi Forumu'nda: ABD ve Pakistan'dan önemli katılım
