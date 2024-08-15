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Notebook filminin yıldızı Gena Rowlands hayatını kaybetti! Son röportajı gündem oldu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
15 Ağustos 2024 11:44 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 12:10
Notebook filminin yıldızı Gena Rowlands hayatını kaybetti! Son röportajı gündem oldu

Dünyanın en romantik filmleri arasında yer alan "The Notebook" adlı filmde "Allie" rolüne hayat veren Gena Rowlands hayatını kaybetti. Alzheimer teşhisi konulan ünlü yıldız, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

2004 yılında vizyona giren Ryan Gosling ve Rachel McAdams'ın başrollerinde oynadığı The Notebook filminde "Allie" karakterine hayat veren Gena Rowlands'tan kötü haber geldi. Bir süre önce Alzheimer teşhisi konulan ünlü oyuncu, 94 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. 

4 kez Emmy ve 2 kez Altın Küre ödülü kazanan ve 2 kez de Oscar’a aday gösterilen Rowlands, 2015 yılında oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. 

Notebook filminin yıldızı Gena Rowlands hayatını kaybetti - Resim: 8

SON RÖPORTAJI GÜNDEM OLDU

Rowlands yakın zamanda Variety’e verdiği röportajda şunları söylemişti:

“Bu kadar uzun süre çalışmak mı? Bu kadar uzun süre yaşayacağımı düşünmemiştim bile”

GENA ROWLANDS KİMDİR?

19 Haziran 1930 doğumlu Gena Rowlands, Altın Küre ve Emmy Ödülü sahibidir. Oyuncu Robert Lansing ile beraber rol aldıkları The 87th Precinct filminde başarılı bir performans sergiledi. 1980 yapımı Gloria filminde aynı isimli karakteri canlandıran sanatçı ünlü yönetmen ve oyuncu John Cassavetes ile onun 1989'da ölümüne kadar evli kalmışlar 3 çocukları vardır.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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