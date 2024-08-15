Notebook filminin yıldızı Gena Rowlands hayatını kaybetti! Son röportajı gündem oldu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
15 Ağustos 2024 11:44 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 12:10
Dünyanın en romantik filmleri arasında yer alan "The Notebook" adlı filmde "Allie" rolüne hayat veren Gena Rowlands hayatını kaybetti. Alzheimer teşhisi konulan ünlü yıldız, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.
2004 yılında vizyona giren Ryan Gosling ve Rachel McAdams'ın başrollerinde oynadığı The Notebook filminde "Allie" karakterine hayat veren Gena Rowlands'tan kötü haber geldi. Bir süre önce Alzheimer teşhisi konulan ünlü oyuncu, 94 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.
4 kez Emmy ve 2 kez Altın Küre ödülü kazanan ve 2 kez de Oscar’a aday gösterilen Rowlands, 2015 yılında oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı.
SON RÖPORTAJI GÜNDEM OLDU
Rowlands yakın zamanda Variety’e verdiği röportajda şunları söylemişti:
Kaynak: Tgrthaber.com