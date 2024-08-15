Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç tutuklandı

15 Ağustos 2024 11:38 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 11:45

Emre Aşık'ın 2 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde şüphelenilerek durduruldu. Aranması olan Yağmur Sarnıç, götürüldüğü karakolda işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

YAĞMUR SARNIÇ TUTUKLANDI

Emrullah Erdinç'in haberine göre; Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, GBT kontrolünde hakkında araması olması sebebiyle karakola götürüldü. Yurt dışına çıkmak isterken Sabiha Gökçen Havalimanı polisi pasaportuna el koyulan Sarnıç'a polisler, pasaportun Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderileceğini söyledi. 3 gün sonra Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelip pasaportunu soran Yağmur Sarnıç'ın kimlik bilgilerini sisteme giren polisler, GBT'sine (Genel Bilgi Tarama) baktığında, Sarnıç'ın aranması olduğunu tespit etti. Emre Aşık'ı vurması için tuttuğu iddia edilen tetikçiye Düzce'de operasyon düzenlenirken arabayla onu kaçırmaya çalışmış, ikisi birlikte yakalanmıştı. Hatta, Yağmur Sarnıç da bir jandarma erini elindeki kelepçeyle vurarak yaralamıştı. Erdi Sungur ve Yağmur Sarnıç bu suçtan aldıkları ceza nedeniyle bir süre cezaevinde kalmıştı. Polisler Sarnıç'ı hemen gözaltına alıp, fenomenlerin yeni adresi olan Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne teslim etti. Yağmur Sarnıç, 2022'de de zorlama hapsi nedeniyle 3 gün burada tutuklu kalmıştı. Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tutmasıyla ilgili dava ise devam ediyor.