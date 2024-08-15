Sinan Akçıl şarkısında Kadir İnanır krizi! Jülide Kural'dan izin çıkmadı

15 Ağustos 2024 10:48 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 11:07

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka ilk kez görüntülendi! 'Ortada adam yok' demişti

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka ilk kez görüntülendi! 'Ortada adam yok' demişti

Geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma kaldırılan Kadir İnanır, evdeki taburcu olduktan sonra tekrar hastaneye kaldırıldı. Felç geçirdiği iddiaları ortaya atılan Kadir İnanır'ın adını şarkısına vermek isteyen Sinan Akçıl, Jülide Kural'dan olumsuz cevap aldı.

SİNAN AKÇIL İSTEDİ, JÜLİDE KURAL İZİN VERMEDİ

Muhabir Online'de yer alan habere göre; yeni şarkısı 'Aslan Parçası'nı dinleyicisiyle buluşturmaya hazırlanan Sinan Akçıl'ın, ilk olarak düşündüğü ismin ise 'Kadir İnanır' olduğu öğrenildi. Jülide Kural ile yüz yüze görüşen Sinan Akçıl, Kadir İnanır'ın isminin geçmemesini istemesi üzerine şarkıda değişikliğe gidildiği öğrenildi.

KADİR İNANIR'IN SON SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Kadir İnanır’ın felç geçirdiği hatta ağır konuşmaya başladığı iddiası üzerine açıklama yapan Jülide Kural, Kadir İnanır'ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve felç geçirmediğini belirtti.