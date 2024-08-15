Sinan Akçıl şarkısında Kadir İnanır krizi! Jülide Kural'dan izin çıkmadı
Bir süredir sağlık problemleriyle uğraşan Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın adını şarkısına vermek isteyen Sinan Akçıl, olumlu cevap alamadı. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'ın isteği üzerine şarkıda değişikliğe gidildi.
Geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma kaldırılan Kadir İnanır, evdeki taburcu olduktan sonra tekrar hastaneye kaldırıldı. Felç geçirdiği iddiaları ortaya atılan Kadir İnanır'ın adını şarkısına vermek isteyen Sinan Akçıl, Jülide Kural'dan olumsuz cevap aldı.
SİNAN AKÇIL İSTEDİ, JÜLİDE KURAL İZİN VERMEDİ
Muhabir Online'de yer alan habere göre; yeni şarkısı 'Aslan Parçası'nı dinleyicisiyle buluşturmaya hazırlanan Sinan Akçıl'ın, ilk olarak düşündüğü ismin ise 'Kadir İnanır' olduğu öğrenildi. Jülide Kural ile yüz yüze görüşen Sinan Akçıl, Kadir İnanır'ın isminin geçmemesini istemesi üzerine şarkıda değişikliğe gidildiği öğrenildi.
KADİR İNANIR'IN SON SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI
Kadir İnanır’ın felç geçirdiği hatta ağır konuşmaya başladığı iddiası üzerine açıklama yapan Jülide Kural, Kadir İnanır'ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve felç geçirmediğini belirtti.