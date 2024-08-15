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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek hava atmak isterken sosyal medyanın diline düştü

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ağustos 2024 10:09 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 10:09

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek, evinin kapılarını ilk kez açtı. Türk kahvesini çok iyi yaptığını söyleyen Feyza Civelek, dakikalarca ocağı açmaya çalışınca ise sosyal medyanın diline düştü.

Başrolünde Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle adından söz ettiren Feyza Civelek, ilk kez evini Ömür Sabuncuoğlu'na açtı. Evinin dekorasyonu eleştiri yağmuruna tutulan Feyza Civelek, dakikalarca ocağı açmaya çalışınca sosyal medyanın diline düştü. 

HÜNERLERİNİ GÖSTERMEK İSTEDİ, DAKİKALARCA OCAĞI AÇMAYA ÇALIŞTI 

Annesi senarist Melek Civelek ile aynı evde yaşayan Feyza Civelek, mutfakta Türk kahvesi yapmak istedi. Çok iyi kahve yaptığını belirten oyuncu, dakikalarca ocağı açamayınca sosyal medyanın diline düştü. Yaptığı Türk kahvesinin yarısını da ocağa döken Feyza Civelek, düştüğü hale ise dakikalarca güldü. 

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek hava atmak isterken sosyal medyanın diline düştü - 1. Resim

FEYZA CİVELEK'İN EVİ, MİMAR SELİM'İ ARATMADI 

Muhteşem manzaralı evini ilk kez kameralarla paylaşan Feyza Civelek, evdeki her eşyada kendi zevkinin olduğunu belirtti. "Benim çok zevk sahibi olduğumu söylerler" diyen Feyza Civelek'in oyuncak dükkanının aratmayan odası sosyal medyayı ikiye böldü.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek hava atmak isterken sosyal medyanın diline düştü - 2. Resim

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek hava atmak isterken sosyal medyanın diline düştü - 3. Resim

 

Kaynak: tgrthaber.com
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