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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 17:14

Nurişler Çetesi soruşturmasından kan donduran detaylar: Mezar taşı bıraktılar

Karagümrük Çetesi olarak da bilinen Nurişler Çetesi hakkında iddianame hazırlandı. Örgütün yeni lideri Nurettin Ergin hakkında 29 yıl 6 ay hapis cezası istendi. İddianame örgütün bir işyeri önüne mezar taşı koyduğu detayları yer aldı.

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Editor
 Murat Makas
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Nurişler Çetesi soruşturmasından kan donduran detaylar: Mezar taşı bıraktılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 17:14

'nca Nurişler Çetesi'ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 970 sayfalık iddianamede, 30 kişi müşteki, 1 kişi müşteki şüpheli, 46 kişi ise şüpheli olarak yer aldı.

HARAÇ VERMEYEN DÜKKANLARI KURŞUNLADILAR

İddianamede Kamuoyunda "Nurişler", "Nuriş Kardeşler" ve "Karagümrük Çetesi" olarak bilinen liderliğini halen cezaevinde tutuklu bulunan Nuri Ergün'in yaptığı organize suç örgütünün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında çalışmalar yapıldığı belirtildi. Örgütün 1990'lı yılların başlarında eylemlerinin görülmeye başlandığı, bu yıllarda semt hal ve pazar esnafını haraca bağladıkları, kendilerine haraç vermeyen iş adamlarının dükkanlarını kurşunladıkları iddianamede belirtildi. İddianamede örgütün eski liderinin Nuri Ergin olduğu yeni liderinin ise oğlu Nurettin Ergin olduğu belirtildi.

SANAT HATLAR VE İNTERNET

Öte yandan Zeynel Ergin isimli şahsın yapılan cep telefonu incelemelerinde mağdurun cemaate çağrıldığı, tehdit edildiği, bu cemaatte Nurettin Ergin isimli şahsın da bulunduğunun tespiti aktarıldı. Nuri Ergin'in oğlu Nurettin Ergin ile kapalı cezaevinde çeşitli zamanlarda yaptığı görüşmelerde kağıt kalem ile iletişim kurdukları iddianamede belirtildi. Örgütün telefon kullanmamaya özen gösterdiği, örgütün, görüşmelerinin tamamına yakını internet kullanımını gerektiren programlar ve sanal hatlar üzerinden yaptığı belirtildi.

MEZAR TAŞI BIRAKTILAR

Şüphelilerin daha önce öldürmeye teşebbüs ettikleri müşteki Osman Hergünkoşar'ın işyerinin önüne ölüm tarihli mezar taşı bıraktığı kaydedildi. Örgütün, mağdurlardan zorla 2 milyon 100 bin lira değerinde çek aldığı ve çeklerin iptali için dava açan müştekiyi rehin alarak darp ettiği de iddianamede kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, örgütün yeni lideri Nurettin Ergin'in ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma', ‘tehdit', ‘silahla kasten yaralama' ve ‘ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 29 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Diğer 46 şüphelinin ise ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', ‘ruhsatsız silah bulundurma', ‘tehdit', ‘mala zarar verme', ‘şantaj' ve ‘kasten yaralama' suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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ETİKETLER
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Nurişler Çetesi
#Nuri Ergün
#Nurettin Ergin
#Osman Hergünkoşar
#Gündem
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