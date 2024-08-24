O ilimizde ortaya çıktı! Nesli tükenme tehlikesi altında

24 Ağustos 2024 10:27 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 10:54

Dörtyol ilçesinde bulunan Üçkoz yaylasındaki evinde bahçe düzenlemesi yapan Bestami Ateş, çalıların arasında hareketsiz şekilde sarı benekli semenderi fark etti.

İlk defa gördüğü hayvan karşısında şaşkınlık yaşayan Ateş, hayvana zarar vermeden başka bir yere taşıdı. Ateş, nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanı cep telefonuyla da görüntüledi.

SİYAHLIĞINI BENEKLERİNİ GÖRÜNCE



Cep telefonuyla nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı kayıt altına alan Bestami Ateş, “Yayla evinde ağacın altında bir yeri düzeltirken, gazellere çıkarırken fark ettim. Siyahlığını beneklerini görünce korktum, ne olduğunu anlamaya çalıştım o esnada bir çubuk alarak yaprakları üzerinden açarak canlı semenderi fark ettim.

Ayaklarını açtı, irkildim, canlı olduğunu gördüm sonra baktım karnı şiş büyük ihtimal hamiledir diye düşündüm. İlk defa canlı olarak gördüğüm biraz da tuhafıma gitti yani hayatım boyunca ilk kez gördüğüm bir hayvan. Nesli tükenen bir canlı olduğunu öğrendim, ben de doğaya bıraktım" dedi.