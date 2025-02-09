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 | Banu Iriç

Öcalan'ın çağrısı beklenirken Karayılan'ın tehdidndeki iki detay! Abdullah Ağar: Türkiye kaybetmiş olur!

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı beklenirken Kandil'in açıklamalarına dikkat çekti. Murat Karayılan'ın söylemlerindeki tehdit unsurlarının altını çizen Ağar bu taleplerin altındaki amacı yorumladı.

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Öcalan'ın çağrısı beklenirken Karayılan'ın tehdidndeki iki detay! Abdullah Ağar: Türkiye kaybetmiş olur!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 22:12
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 22:12

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, TGRT Haber Gündem Özel programında PKK'lı terörist Murat Karayılan'ın, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması konusundaki açıklamalarını değerlendirdi. Ağar, Karayılan'ın açıklamalarını "siyasi kurnazlık ve tehdit" olarak nitelendirerek, önemli uyarılarda bulundu.

Karayılan geçtiğimiz günlerde silah bırakma durumu için kongre şartını öne sürerek Abdullah Öcalan'ın serbest kalması ve kongreyi toplaması yönünde sözler sarf etmişti. Ağar Karayılan'ın bu sözleri için “Bizi dinlemezseniz büyük şehirlerde ayaklanma başlatırız diyerek Türkiye’yi tehdit ediyorlar. Öcalan’ın serbest bırakılmasını istiyorlar. Türkiye bunu yaparsa yenilmiş olur." yorumunda bulundu.

Ağar, Karayılan’ın darbe girişiminden önce yaptığı çağrılarla Türkiye'nin farklı illerinde hendek olayları çatışmalarının başladığını ve bu çatışmaların büyükşehirleri de kapsayacak şekilde genişlemeye çalışıldığını hatırlattı. Ağar "Şimdi bakıyorsunuz tehdit ediyorlar 'Bu sefer Türkiye'yi bu sefer yeni bir isyan dalgası başlatırız ve büyükşehirlerde başlatırız. İstanbul'da İzmir'de Adana'da.' Bir yanda siyasi kurnazlık gösteriyorlar bir yandan tehdit ortaya koyuyorlar. Ne diyorlar federasyon istiyoruz, konfederasyon istiyoruz diyorlar."

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ KAYBETMİŞ OLUR

Karayılan'ın yaptığı açıklamalarda federasyon ve konfederasyon taleplerinin ön plana çıktığını belirten Ağar, bu taleplerin çok daha büyük bir amacın parçası olduğunu vurguladı. "Murat Karayılan da diyor ki, ‘Apo serbest bırakılmalı, kimse silah bırakmaya karar veremez, PKK'nın kongresi toplanacak’ diyor. Ancak bu kongrenin Apo tarafından toplanmasını şart koşuyor.  Soruyorum 'Eğer Apo Karayılan'ın ortaya koyduğu gerekçeyle serbest bırakılırsa,  ne olur? 'Türkiye Cumhuriyeti devleti kaybetmiş olur, teröre karşı yenilmiş olur."

"APO SERBEST KALMAYACAĞI İÇİN SÜRECİ TIKAMAK İSTİYOR OLABİLİRLER

Ağar, PKK'nın kongresinin toplanmasının, Öcalan'ın serbest bırakılmasını talep etmesinin, Türkiye'nin ulusal güvenliğini zayıflatma amacı taşıdığını belirterek, devletin Öcalan'ı serbest bırakma niyetinin olmadığını söyledi. Ağar ikinci seçenek olarak, "Devletin Apo'yu serbest bırakmayacağını bildiği için bu süreci en baştan tıkamak isteyebilir" diyerek, bu tür açıklamaların Türkiye'nin terörle mücadelesini zora sokmak amacı taşıyabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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