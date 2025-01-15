Oğlunu evlendirdi, hayatının şokunu yaşadı! 2 milyona yakın parasını kimin çaldığını öğrenince neye uğradığını şaşırdı

15 Ocak 2025 09:52 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 10:08

Hatay'da yaşayan Suriye uyruklu 57 yaşındaki Ahmet Sahwan’ın oğlunun düğününde hayatının şokunu yaşadı. Eve giren 2 hırsız, 1 milyon 700 bin TL parayı çaldı. Ekipler yaptığı incelemeler sonucu hırsızları yakalarken şaşkına çeviren gerçek de ortaya çıktı.

Antakya​ ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Suriyeli Ahmet Sahwan, 25 yaşındaki oğlu Muhammed Sahwan'ı evlendirdi. Düğün salonuna giden aile eve geldiğinde neye uğradığını şaşırdı. Sahwan, evine hırsız​ girdiğini ve yaklaşık 1 milyon 700 bin TL parasının çalındığını fark etti. Sahwan’ın ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

PARANIN BİR KISMI BULUNDU

Kamera kayıtlarına yakalanan hırsızlardan birinin evladının düğününe davet ettiği bir yakınının olduğunu fark eden Sahwan, durumu polis ekipleriyle paylaştı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Suriye uyruklu İ.E. ve M.E.A., cezaevine gönderildi. Toplam 1 milyon 700 bin TL parası çalınan Sahwan, parasının bir kısmı olan yaklaşık 900 bin TL’yi polis ekiplerinden teslim aldı. 12 yıl sonra ülkesine dönecek olan Sahwan, olayla ilgilendikleri için Türk polisine ve 12 yıl boyunca kendilerine sahip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirtti.

DÜĞÜNE DAVET EDİLDİ, EVDEKİ TÜM PARAYI ÇALDI

Evladının düğününde eğlendiği esnada 1 milyon 700 bin TL parası çalınan Suriyeli Ahmet Sahwan, “Biz 12 yıldır Antakya'da yaşıyoruz. Cumartesi günü oğlumun düğünü vardı. Düğünde kadınlar ve erkekler ayrı salonlardaydı. Düğün bitti ve eve geldik. Eve girince şaşırmıştım. Evimi biri girip dağıtmıştı. Avukatı aradım o da hemen polise haber verdi. Polisler de hemen geldi. Polisler inceleme yaptı. Polisler birini yakaladı ve o da tanıdığımız biriydi. Evimize giren hırsızı düğüne davet etmiştim. Kameralardan bakıldığında arabadan 2 kişi indi. Biri aşağıda beklerken diğeri de balkondan eve girdi. Polisler videoları bana gösterip tanıyıp tanımadığımı sordu. Hırsızlardan biri tanıdığımız birinin oğluydu. Evimize gelip bazı şeyler tamir ediyordu. Evimizi ve paraların nerede olduğunu biliyordu. Hırsız evden yaklaşık 1 milyon 700 bin TL çaldılar, bize yaklaşık dolarla birlikte 700 bin TL teslim edildi. Hırsızın Suriyeli olduğunu öğrenince üzüldüm. Ben ona iyilikler yapmıştım. Biz ona çok yardım ettik ve yakın zamanda borç para verdim” dedi.