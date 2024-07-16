Oğlunu kahvaltıya kaldırmak istedi, hayatının en kötü gününü yaşadı!
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Temmuz 2024 12:32 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 12:45
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 22 yaşındaki Murat Karabulut'u kahvaltı için uyandırmaya çalışan aile dehşeti yaşadı. Oğulların hareketsiz yattığını gören aile hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan gencin şüpheli şekilde öldüğü belirlendi.
Ertuğrulgazi mahallesi Maral sokakta meydana gelen olayda, ailesi 22 yaşındaki Murat Karabulut'u sabah kahvaltısı için uyandırmak istedi.
Gencin tepki vermemesi üzerine yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karabulut'u hemen özel hastaneye kaldırdı.
ŞÜPHELİ ÖLÜM EKİPLERE BİLDİRİLDİ
Kalp masajı yapılan gencin, evde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ölümü şüpheli bulan sağlık ekipleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekipleri evde uzun süre inceleme yaptı.
Murat Karabulut'un cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı