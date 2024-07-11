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Oğlunun bıçaklandığını göre anne çılgına döndü, kocasını demir sopayla öldürdü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Temmuz 2024 01:11 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 01:16
Oğlunun bıçaklandığını göre anne çılgına döndü, kocasını demir sopayla öldürdü

Denizli’de aile içinde çıkan tartışmada, karısı tarafından başına demir sopayla vurulan koca olay yerinde hayatını kaybetti.

Denizli’nin Güney ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2’si kız 3 çocukları bulunan 44 yaşındaki Murat Kutludağ ile 42 yaşındaki eşi Ayşe Kutludağ arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı.

Karı koca arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen üniversite öğrencisi olan evin en büyük çocuğu F.K., kolundan bıçakla hafif şekilde yaralandı.

OĞLUNU YARALI GÖREN ANNE KENDİNİ KAYBETTİ

Oğlunun yaralandığını gören anne, öfkeye kapılarak eline geçirdiği demir sopayla kocasının başına vurdu. Kanlar içinde kalan Murat Kutludağ olay yerinde hayatını kaybederken, kocasının ölümüne neden olan kadın ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden kocanın cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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