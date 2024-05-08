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Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 May 2024 18:13 - Güncelleme : 08 May 2024 18:13
Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı 

İstanbul'da öğrencisi tarafından 'okuldan atılmasına vesile olduğu' gerekçesiyle vurularak öldürülen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı. 

İstanbul Eyüpsultan’da 17 yaşındaki yabancı uyruklu öğrenci Y.K., okuduğu özel liseden atılmasından sorumlu tuttuğu ve aralarında geçen tartışma dolayısıyla husumet beslediği okul müdürü İbrahim Oktugan’ı silahla vurarak öldürdü. 

Eğitim camiası ayağa kalkarken öğretmenler isyan etti. Zanlının verdiği ifadede, "Amacım öldürmek değildi, dövmekti" dedi. 

Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı  - 1. Resim

OKUL MÜDÜRÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Oktugan'nın eşi ve öğrencileri gözyaşlarına hakim olamadı. 

Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı  - 2. Resim

Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Nazif Yılmaz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İbrahim Oktugan'ın eşi Fatma Oktugan, oğlu Görkem Oktugan, öğretmenler ve öğrencileri katıldı. 

Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı  - 3. Resim

Cenazede Oktugan'ın eşi Fatma Oktugan ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu. Kılınan namazın ardından helallik alındı. İbrahim Oktugan, Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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