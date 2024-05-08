Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da öğrencisi tarafından 'okuldan atılmasına vesile olduğu' gerekçesiyle vurularak öldürülen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Eyüpsultan’da 17 yaşındaki yabancı uyruklu öğrenci Y.K., okuduğu özel liseden atılmasından sorumlu tuttuğu ve aralarında geçen tartışma dolayısıyla husumet beslediği okul müdürü İbrahim Oktugan’ı silahla vurarak öldürdü.
Eğitim camiası ayağa kalkarken öğretmenler isyan etti. Zanlının verdiği ifadede, "Amacım öldürmek değildi, dövmekti" dedi.
OKUL MÜDÜRÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Oktugan'nın eşi ve öğrencileri gözyaşlarına hakim olamadı.
Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Nazif Yılmaz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İbrahim Oktugan'ın eşi Fatma Oktugan, oğlu Görkem Oktugan, öğretmenler ve öğrencileri katıldı.
Cenazede Oktugan'ın eşi Fatma Oktugan ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu. Kılınan namazın ardından helallik alındı. İbrahim Oktugan, Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.