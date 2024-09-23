'Öğretmenlere camide seminer verilecek' iddiasına yalanlama

23 Eylül 2024 14:21 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 14:33

İletişim Başkanlığı, bazı basın ve yayın organlarında yayınlanan 'Öğretmenlere camide seminer verilecek' iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Öğretmenlere camide seminer verilecek" iddiasına ilişkin açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi​, söz konusu iddianın doğru olmadığını bildirdi.

İTİBAR ETMEYİNİZ

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu seminer cami​ içerisindeki ibadet alanında değil, konferans salonunda verilecektir. 23 - 27 Eylül 2024 tarihlerinde 30 saat olarak planlanan eğitim seminerlerinin, öğretmenlere ulaşım kolaylığı sağlanması, planlanan eğitimlere uygun kullanılabilecek konferans salonlarının bulunması nedeniyle Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii ve Kültür Merkezinde yer alan 'konferans salonlarında' yapılması uygun görülmüştür. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz."