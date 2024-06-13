Oğul veren arı, ilgi odağı oldu! Şaşkına çeviren anlar kamerada

13 Haziran 2024 12:42 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 12:51

Sivas'ta oğul veren bir arı sürüsü merkez Pulur Mahallesi Basın Sitesinde bulunan bir çam ağacına konarak yuvaladı. Vatandaşların hayran bakışları arasında ağacının üzerine konan arılar izleyenleri şaşkına çevirdi.

İlgi uyandıran ve küçük çaplı paniğe neden olan arılar Sivas Express Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Muhittin Karahan'ın başarılı operasyonuyla kovana yerleştirildi. Karahan merdiven yardımıyla ağaca tırmanıp özenle ağacın dalında yeni arı kolonisini kovana doldurdu.

ARILARDA OĞUL VERMEK NEDİR?

Koloni halinde yaşayan arıların neslini devam ettirebilmek amacıyla ana arı ile birlikte bir kısmının kovanı terk etmesine veya arıcı tarafından yeni bir koloni oluşturulmasına OĞUL denir. Arı kolonisinin tehlikelerden korunmak için tamamının kovanı bırakıp gitmesine ise TERK denir.