Oğuz Murat Aci'nin anne ve babasından, gelinlerine dava! "Suç mu işliyoruz?"

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart 2024'de meydana gelen trafik kazasında 17 yaşında olan Timur Cihantimur'un kullandığı otomobilin çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Timur Cihantimur, kazanın ardından annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçarken Oğuz Murat Aci'nin ailesi Timur Cihantimur ve Eylem Tok'tan şikayetçi olmuştu. Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, daha sonra olaydan kaynaklı maddi ve manevi zararının Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur tarafından karşılandığı belirterek, aralarında ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçmişti.

GELİNLERİNE "TORUN GÖREBİLME" DAVASI

Trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ile annesi Pervin Aci, gelinleri Şükriye Aci hakkında torunlarını kendilerine göstermediği iddiasıyla dava açmıştı. Söz konusu davanın görülmesine devam edildi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen ön inceleme duruşmasında davacı Özer Aci ile Pervin Aci hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada davacı avukatı Hacı Orhan, dava dilekçelerini tekrar ettiğini söyleyerek tedbiren şahsi ilişki kurulmasını talep ettiklerini söyledi. Davalı avukatı ise çocuk psikiyatristinin de bulunduğu bir heyetten yeni bir rapor alınmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, davalı avukatının itirazlarını değerlendirmek üzere dosyanın Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'ne gönderilmesine ve heyete bir çocuk psikiyatristinin de dahil edilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, tedbiren şahsi ilişki kurulması talebinin ek rapor geldiğinde değerlendirilmesine de hükmederek duruşmayı erteledi.

"SUÇ MU İŞLİYORUZ?"

Duruşmanın ardından Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, mahkeme önünde açıklamalarda bulundu. Aci, "Rapor alınacakmış, o rapora istinaden karar verecekmiş hakime hanım. Bu saatten sonra, aradan geçmiş 2 yıl. Bu saatten sonra çocuk beni tanıyacak mı? Gözden uzak olan gönülden de uzak oluyor. Benim soyadımı taşıyan insan, mahkeme nasıl bir karar veriyor ben anlamıyorum. 3-4 yıl sonra ben bu çocuğu görsem ne olacak görmesem ne olacak? 29 yaşında bir evlat kaybetmişiz, gömmüşüz toprağa. Evladın evladına sahip çıkmaya çalışıyoruz, suç mu işliyoruz? Kusura bakmasınlar" dedi.

Anne Pervin Aci ise "Ben çocuğumu istiyorum, başka kimseyi istemiyorum. Soyadımı taşıyan çocuğumu istiyorum. Evladımın çocuğunu görmek benim hakkım değil mi?" ifadelerini kullandı.