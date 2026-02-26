Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Oğuz Murat Aci'nin anne ve babasından, gelinlerine dava! "Suç mu işliyoruz?"

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin anne ve babası, kazaya neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkındaki şikayetinden vazgeçen gelinleri Şükriye Aci hakkında torunlarını kendilerine göstermediği iddiasıyla dava açmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen ön inceleme duruşmasının ardından açıklama yapan Özer Aci ile Pervin Aci, "Evladın evladına sahip çıkmaya çalışıyoruz, suç mu işliyoruz?" dedi.

Oğuz Murat Aci'nin anne ve babasından, gelinlerine dava!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 13:31
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 13:31

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart 2024'de meydana gelen trafik kazasında 17 yaşında olan Timur Cihantimur'un kullandığı otomobilin çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Timur Cihantimur, kazanın ardından annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçarken Oğuz Murat Aci'nin ailesi Timur Cihantimur ve Eylem Tok'tan şikayetçi olmuştu. Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, daha sonra olaydan kaynaklı maddi ve manevi zararının Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur tarafından karşılandığı belirterek, aralarında ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçmişti.

Oğuz Murat Aci'nin anne ve babasından, gelinlerine dava! "Suç mu işliyoruz?"

GELİNLERİNE "TORUN GÖREBİLME" DAVASI

Trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ile annesi Pervin Aci, gelinleri Şükriye Aci hakkında torunlarını kendilerine göstermediği iddiasıyla dava açmıştı. Söz konusu davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 'nde görülen ön inceleme duruşmasında davacı Özer Aci ile Pervin Aci hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada davacı avukatı Hacı Orhan, dava dilekçelerini tekrar ettiğini söyleyerek tedbiren şahsi ilişki kurulmasını talep ettiklerini söyledi. Davalı avukatı ise çocuk psikiyatristinin de bulunduğu bir heyetten yeni bir rapor alınmasını istedi.

Oğuz Murat Aci'nin anne ve babasından, gelinlerine dava! "Suç mu işliyoruz?"

Ara kararını açıklayan mahkeme, davalı avukatının itirazlarını değerlendirmek üzere dosyanın Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'ne gönderilmesine ve heyete bir çocuk psikiyatristinin de dahil edilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, tedbiren şahsi ilişki kurulması talebinin ek rapor geldiğinde değerlendirilmesine de hükmederek duruşmayı erteledi.

Oğuz Murat Aci'nin anne ve babasından, gelinlerine dava! "Suç mu işliyoruz?"

"SUÇ MU İŞLİYORUZ?"

Duruşmanın ardından Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, mahkeme önünde açıklamalarda bulundu. Aci, "Rapor alınacakmış, o rapora istinaden karar verecekmiş hakime hanım. Bu saatten sonra, aradan geçmiş 2 yıl. Bu saatten sonra çocuk beni tanıyacak mı? Gözden uzak olan gönülden de uzak oluyor. Benim soyadımı taşıyan insan, mahkeme nasıl bir karar veriyor ben anlamıyorum. 3-4 yıl sonra ben bu çocuğu görsem ne olacak görmesem ne olacak? 29 yaşında bir evlat kaybetmişiz, gömmüşüz toprağa. Evladın evladına sahip çıkmaya çalışıyoruz, suç mu işliyoruz? Kusura bakmasınlar" dedi.

Anne Pervin Aci ise "Ben çocuğumu istiyorum, başka kimseyi istemiyorum. Soyadımı taşıyan çocuğumu istiyorum. Evladımın çocuğunu görmek benim hakkım değil mi?" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#trafik kazası
#aile mahkemesi
#nafaka
#velayet
#Miras Davası
#Gündem
