11°
Yaşam
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu! Nüfusuyla 5 kenti solladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri doğrultusunda Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu. Geçen yıl 160 bin 136 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık mahallesi olan Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi yine zirveyi göğüsledi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.02.2026
15:04
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
15:04

Türkiye İstatistik Kurumu geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin nüfusunu açıkladı. Buna göre Türkiye'nin nüfusu, 2025'te bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 oldu. Bunun yanında TUİK birçok veriyi daha açıkladı. Adrese Dayalı Kayıt Sistemi verileri doğrultusunda Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu.

5 KENTİN NÜFUSUNU GERİDE BIRAKTI

'ın merkez Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi, geçen yıl 160 bin 136 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık mahallesi olarak belirlenirken, 5 ili de geride bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumu () Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri doğrultusunda ülke nüfusu 2025'te bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artarak, 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu.

Diyarbakır'ın nüfusu aynı dönemde 1 milyon 852 bin 356 kişiye ulaşırken, merkez Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi ise 160 bin 136 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık mahallesi olarak kayıtlara geçti.

Bağcılar Mahallesi, bu nüfusuyla Türkiye'deki 32 bin 253 mahalleyi, çok sayıda ilçeyi, illerden de 138 bin 807 nüfuslu Gümüşhane'yi, 85 bin 83 nüfuslu Tunceli'yi, 82 bin 836 nüfuslu Bayburt'u, 90 bin 392 nüfuslu Ardahan'ı ve 157 bin 363 nüfuslu Kilis'i geride bıraktı.

"BU BİZİM İÇİN SEVİNDİREN BİR GELİŞME"

Bağcılar Mahallesi Muhtarı Şeyhmus Şirdenli, TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık mahallesi olarak anılmalarının kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Mahalledeki nüfus artışının sevindirici bir gelişme olduğunu ifade eden Şirdenli, "Mahallemiz, kalabalık mahalleler arasında birinci oldu. Birkaç ilimizi de geride bıraktık. Bu bizi sevindiren bir gelişme. Mahallemizde inşaatlar hızla devam ediyor. 2027 yılında nüfusumuzun 1,5 kat artacağını düşünüyoruz." dedi.

Bağcılar'ın modern bir mahalle olduğunu ve her geçen gün de geliştiğini dile getiren Şirdenli, vatandaşlarla sık sık bir araya geldiklerini, sorun ve talepleri ilgili kurumlara ilettiklerini belirtti.

Şirdenli, "Dışarıdan gelip görenler inanamıyor. Mahallemiz çok güzel." ifadesini kullandı.

