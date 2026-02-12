17 yaşında dehşet saçtı! Üvey babasını öldürdü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde dün gece saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Olayın yaşandığı adres ilçeye bağlı Kocagür köyü oldu. Edinilen bilgiye göre 37 yaşındaki Emrullah Çiloğlu ile eşi Hatice Çiloğlu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

ÜVEY BABASINI ÖLDÜRDÜ

Çift arasındaki kavgaya Hatice Çiloğlu'nun oğlu Y.S.A. da dahil oldu. Kavga sırasında eline aldığı av tüfeğini ateşleyen Y.S.A., üvey babası Emrullah Çiloğlu'nu sırtından ve başından yaraladı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleye rağmen Emrullah Çiloğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Y.S.A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan olayla ilgili inceleme de başlatıldı.